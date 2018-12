Hernández Colón confirma que fue diagnosticado con leucemia

El exgobernador Rafael Hernández Colón confirmó este jueves que fue diagnosticado con leucemia.

“Quiero expresarle a las tantas personas que se han comunicado con mi familia mi más profundo agradecimiento por sus expresiones de cariño y sus oraciones que nos han brindado gran consuelo en estos momentos. Como saben me vi precisado a salir de Puerto Rico para una evaluación médica que diera un diagnóstico definitivo a ciertos síntomas que me comenzaron varias semanas atrás. Tengo una condición de leucemia y ayer comencé unmratamiento que después que quede establecido me permitirá regresar a Puerto Rico. Tanto mis médicos como yo estamos optimistas sobre los resultados que producirá este tratamiento”, expresó Hernández Colón en declaraciones escritas publicadas en la cuenta de Twitter de su hijo, Juan Eugenio Hernández Mayoral.

El exgobernador, quien tiene 82 años, fue trasladado a Estados Unidos en noviembre para recibir el diagnóstico definitivo y comenzar el tratamiento.

