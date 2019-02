Nicol C. Sanyet hizo pública una carta que escribió para su progenitor, el policía Alfred Zanyet Pérez, de 52 años, en la que comparte las muchas ocasiones en las que le solicitó a su padre que no pusiera su vida en riesgo.

En su cuenta de Facebook, la joven recalcó que fueron “tantas veces lo hablamos, tantas veces te pedí que por favor no dieras tu vida por un país que no se lo merece, fueron tantas papá. Te dije que este era mi mayor miedo, te llame tantas noches solo para asegurarme que llegaste de tu trabajo y así yo poder dormir tranquila”.

La joven finalizó su mensaje “papá, por favor, no me dejes sola jamás, por favor abrázame en mis sueños”.

A continuación el mensaje que hizo público:

Luto en la uniformada en la semana de la Policía

“Papá no sabes lo horrible que es esto. Tantas veces lo hablamos, tantas veces te pedí que por favor no dieras tu vida por un país que no se lo merece, fueron tantas papá. Te dije que este era mi mayor miedo, te llame tantas noches solo para asegurarme que llegaste de tu trabajo y así yo poder dormir tranquila.

Aún tengo esperanzas de que nada sea real. Tu cumpleaños se acerca y tenía planeado ir de sorpresa, tenía planeado abrazarte papá. Tu sabes cuántas veces te lloré por el teléfono diciendo que necesitaba verte, necesitaba un abrazo, necesitaba tus chistes, necesitaba tus bromas, papá. Tengo coraje, tengo impotencia porque la gente solo te ve como un simple agente pero no saben que eres un héroe, papá tu eres mí héroe. Te amo tanto mi viejo, te amo tanto papá que no se como afrontar todo lo que me espera junto a mis hermanos. No quiero romperme papá, quiero ser fuerte como tu me decías que yo era, quiero mantener la calma como tu me enseñabas pero no se si pueda allí. No se si pueda vivir con tanto dolor papá. Se que tengo a mamá papá pero ¿A quién llamaré a mi hora de almuerzo en el trabajo para hablar de tus animales? A quién llamaré para preguntarle por chistes? A quién llamaré cuando este esperando en el trabajo de mamá a que ella salga? ” Ir a la publicación original

