Histórica reducción de empleos en Puerto Rico

Las últimas estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, tomadas en octubre, revelan que en Puerto Rico una baja de 29,000 personas empleadas en Puerto Rico, en adición a la reducción de 31,600 puestos de empleo asalariado no agrícola.

"Las encuestas se llevaron a cabo en un momento atípico, cuando la prioridad de las personas era normalizar sus condiciones de vida", se argumentó en el comunicado del Departamento del Tarbajo.

La encuesta de Grupo Trabajador reveló que para el pasado mes de octubre había unas 940,000 personas empleadas, lo cual representa un marcado descenso de 29,000 personas si se compara con agosto pasado, el último mes encuestado. Si se compara en relación con octubre de 2016, hay aproximadamente 25,000 personas menos trabajando en Puerto Rico.

Por otro lado, aproximadamente 16,000 personas informaron que no buscaron activamente trabajo debido al paso del huracán María.

"Se puede destacar que la situación provocada por los eventos atmosféricos no permitió un ambiente favorable para las personas salieran a realizar búsqueda activa de empleo. Esto, al igual que variables como la emigración, explica por qué en este periodo la tasa de desempleo no ajustada estacionalmente bajó .3% entre agosto y octubre de este año, ubicándose en 11.4%. Por su parte, la tasa de participación laboral se estimó en 38.6%, la más baja en al menos 27 años", se informó.

Por otro lado, el estudio del Empleo Asalariado No Agrícola en Puerto Rico, que se realiza a base de las nóminas de los establecimientos en la Isla, reflejó una pérdida de unos 31,600 puestos de empleo entre los meses de septiembre y octubre, ubicándose en 842,000. Es la cantidad más baja de empleo asalariado en la Isla desde al menos 1990. Si se compara con octubre de 2016, las estadísticas reflejan una pérdida de 50,800 puestos asalariados.

“Para el pasado mes de octubre, la totalidad de la pérdida en el empleo asalariado se dio en el sector privado. A diferencia de la encuesta de Grupo Trabajador, el estudio de Empleo Asalariado No Agrícola sí pudo llevarse a cabo para el mes de septiembre, ya que se realiza a base de las nóminas de los establecimientos comerciales”, explicó el Secretario del Trabajo Carlos Saavedra Gutiérrez en declaraciones escritas.

Los sectores que registraron las bajas más severas en el empleo asalariado entre septiembre y octubre fueron las siguientes: Recreación y Alojamiento (15,800), Comercio, Transportación y Utilidades (7,700), Servicios Educativos y de Salud (3,400), Servicios Profesionales (2,300) y Manufactura (1,200).

Para este periodo, la tasa de desempleo, el empleo total, desempleo total y fuerza laboral son datos no ajustados estacionalmente. Regularmente esta data se ajusta estacionalmente, pero el BLS no pudo hacer el ajuste para el mes de octubre debido a que no se tiene data para el mes de septiembre, ya que la encuesta de Grupo Trabajador no pudo ser recopilada por el paso de los fenómenos atmosféricos.

“Tal y como anticipamos, las encuestas del mercado laboral en la Isla para el mes de octubre reflejaron la devastación en el empleo causada por los huracanes Irma y María. Lamentablemente, miles de ciudadanos han perdido sus empleos a causa de estos fenómenos atmosféricos. El reto que enfrentamos como gobierno y como sociedad es enorme y ciertamente todos los esfuerzos de esta Administración se centrarán en continuar reactivando la economía de Puerto Rico”, explicó el secretario Saavedra Gutiérrez.