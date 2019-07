Contrario a lo que había expresado previamente, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez dijo el miércoles que el resultado del informe de los tres licenciados que nombró sobre el residenciamiento del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, no debe ser unánime para oficializar el proceso.

“No creo (que deba ser unánime). Yo creo que la manifestación de ayer (lunes) fue una clara y contundente y uno tiene que tener siempre los pies en la tierra y escuchar al pueblo. Ese análisis lo voy a hacer también”, dijo Méndez en entrevista radial (NotiUno).

Así se vió la masiva protesta en el expreso Las Américas

Un mar de personas exigió la renuncia del gobernador Ricaardo Rosselló. (Publicado lunes 22 de julio de 2019)

Méndez Nuñez nombró a los abogados Enrique Colón Santana, Francisco Reyes Caparrós y Luis Enrique Rodríguez Rivera, quienes evaluarán las 889 páginas divulgadas de la conversación de Telegram entre el gobernador y exfuncionarios y asesores para determinar si se debe iniciar el proceso de residenciamiento. Éstos indicaron que no utilizarán como referencia un informe emitido por el Colegio de Abogados.

El líder cameral dijo que “entre hoy (martes) y mañana (miércoles) a más tardar, se esté entregando ese informe”. Precisó que de determinarse que el gobernador debe someterse al proceso de residenciamiento, entonces reunirá a los miembros de la delegación novoprogresista en la Cámara para buscar las firmas necesarias.

“Inmediatamente convocaremos al cuerpo para recibir las recomendaciones y entonces nombraremos la comisión que habrá de hacer todo el proceso de citar testigos, investigar, requerir documentos y todo lo demás, de manera inmediata. Si eso es así, la próxima semana”, agregó.

De otra parte, el líder cameral alegó que ha recibido amenazas en su contra y en contra de su familia, por lo que radicó una querella en la Policía y se apresta a acudir al Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés).

“Han llegado físicamente, por mensaje de texto por llamadas telefónicas, de diferentes formas. Alguien colocó el teléfono de este servidor en las redes sociales y así es que he estado recibiendo las llamadas. Son amenazas físicas, amenazas con la integridad personal y amenazas con hacer daño, no solamente a mí, si no a mi familia. Los números (telefónicos) están ahí, fueron entregados a la Policía y próximamente estaremos reuniéndonos con agencias federales para entregárselos”, alegó.

