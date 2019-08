La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, reveló este viernes que se sometió a una cirugía bariátrica.

“El pasado miércoles, (14 de agosto), me sometí a una cirugía bariátrica en el Hospital San Lucas, en Ponce. Al próximo día, jueves, me dieron de alta bien tempranito”, dijo la funcionaria durante una entrevista radial (El Circo de La Mega).

“Me estoy recuperando poco a poco, gracias a Dios y a la Virgen. Tengo que estar una semana descansando físico. Eso no significa que NO esté fastidiando y haciendo mi trabajo en Washington a través de llamadas”, añadió.

Nota relacionada: Jenniffer González atiende una situación de salud

González optó por esta operación para mejorar su calidad de vida.

Para las elecciones 2016, González había rebajado cerca de 140 libras a dieta. No obstante, ganó 50 libras posteriormente.

La comisionada regresaría pronto a sus trabajos de forma presencial.

Mira aquí nuestra programación en vivo.