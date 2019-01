Un portavoz no identificado de la Asociación Pro Derechos del confinado (Ñeta) hizo un llamado el lunes a los exponentes de música urbana en Puerto Rico (traperos) a que modifiquen en contenido de sus canciones pues ayudaría a que “los chamaquitos” no emulen el contenido de sus “líricas”.

En su comunicado, el líder dice que la organización está indignada y rechaza

"el descontrol y los abusos que imperan en las calles".

Asesinan a gerente de restaurante de comida rápida

Inicialmente, la Policía investigaba como un carjacking, pero sospechan que se trató de un intento de secuestro. (Publicado hace 2 horas)

“Hacemos un llamado respetuoso a algunos cantantes del género que le dan vida en su música a gatilleros ficticios, la mayoría son muchachos buenos pero desenfocados e incapaces de hacer algunas cosas de las que cantan. El problema estriba en que los chamaquitos que por falta de oportunidades se echaron una pistola encima, los escuchan, se creen la película y peor aún se la viven”, reza un comunicado timbrado de los Ñeta.

“Nadie debería pretender enriquecerse a costa de un producto carente de parámetros que solo aporta poniendo su grano de arena para que se violen todos los códigos de respeto que antes imperaban aun en las peores guerras de la calle”, añadió el escrito.

Impresionantes imágenes de intervención policiaca en Guaynabo

Los agentes feuron recibidos a tiros. (Publicado domingo 13 de enero de 2019)

Pidieron a los exponentes "del género" que no esperen a que sigan muriendo personas para crear conciencia.

"El género cuenta con muchos líderes a los cuales queremos y respetamos. Les pedimos que asuman posturas y no se justifiquen, no esperen que se sigan muriendo amigos y hermanos para caer en tiempo y crear conciencia, el mensaje debe ser UNO. NO PODEMOS SEGUIR MATANDONOS, NI PODEMOS SER INDIFIRENTES A LO QUE PASA. Nuestro respeto a todos los del género que reconocen que sí influye y nos unimos a las expresiones de Don Omar y Residente"

Además, hicieron un llamado a que las autoridades reconozcan que la política pública penal y correccional implementada desde 1974, fracasó.

"Las cárceles no construyen, la educación sí”, señalaron los Ñeta.

Mira aquí nuestra programación en vivo.