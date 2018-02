Los "dura challenge" más controversiales

Si aún no has escuchado la canción de Daddy Yankee, "Dura" y no te has grabado bailándolo...estás atrás.

Desde Zuleyka Rivera hasta el personaje de las redes sociales "La Vampi", todas han hecho el famoso y sensual baile para unirse al "Dura Challenge".

Para bien o para mal, estos han sido los "Dura challenge" más comentados y compartidos en las redes sociales. Al final puedes votar por el más que te gustó.

1-) La ex Miss Universe , Zuleyka Rivera

2-) Dagmar Flores Henríquez conocida en las redes sociales como "La Vampi de Lajas"

3-) La modelo y actriz Jacky Fontánez

4-) La modelo Shalimar Rivera

5-) La experta en ventas inteligentes, La Shoppinista Stephanie Li

Vota aquí por tu favorita: