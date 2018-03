Natal y Charbonier discuten en pleno hemiciclo

La representante María Milagros Charbonier, denunció este martes lo que ella catalogó como agresiones en su contra por parte del representante del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Natal, mientras se discutía el proyecto de ley que implantaría la Reforma Educativa.

“Es una gran hipocresía haber estudiado en el Colegio Espíritu Santo, tener acceso a la mejor educación y llegar aquí (El Capitolio) a oponerse a una legislación que busca la excelencia en nuestro sistema para beneficio de todos nuestros niños", le dijo Charbonier a Natal, lo que provocó la caldeada discusión.

Natal fue detenido por sus compañeros legisladores. Mientras, Charbonier le lanzaba besos.

“Siento mucho que el representante Natal no tenga la tolerancia y auto control para llevar una discusión de altura dentro del hemiciclo de la Cámara de Representantes como lo hacen otros legisladores. Constantemente muchos representantes somos atacados vilmente por este legislador durante sus turnos y mantenemos nuestro control. No quisiéramos pensar que hubiera pasado si sus compañeros no lo hubieran aguantado cuando se dirigía hacia mi persona en forma agresiva. Pienso que es hora de que el representante busque ayuda profesional a sus comportamientos violentos antes de que cometa un suceso que tronche su carrera profesional", opinó Charbonier en comunicado de prensa.

El altercardo provocó un breve receso de los trabajos. Natal se retiró del hemiciclo pero regresó para la votación.

El proyecto fue aprobado por la Cámara en medio de protestas de maestros que gritaban desde las gradas.

