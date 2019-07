Olga Tañón a líderes políticos: ¡Están despedidos!”

La Mujer de fuego, Olga Tañón, se dirigió al público que se dio cita al Paro Nacional el lunes para interpretar el tema "Preciosa" de Rafael Hernández y posteriormente el himno de Puerto Rico en apoyo al reclamo del pueblo que exige la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

"El que se cansa pierde", gritó la cantante en múltiples ocasiones durante la melodía.

Un mar de gente pide la renuncia de Ricardo Rosselló

Miles de personas paralizaron el expreso Las Américas. (Publicado hace 4 horas)

Además, antes de comenzar su participación en la marcha emitió unas declaraciones escritas donde instó a los puertorriqueños a votar con conciencia en las próximas elecciones y donde acusó a líderes políticos de no cumplir “con su parte del acuerdo”.

La cantautora llegó a la Isla y se unió al Paro Nacional junto a otros artistas como Residente, Ricky Martin, Bad Bunny, entre otros.

Artistas se unen al reclamo del pueblo

Bad Bunny, Ricky Martin, Ednita Nazario, Karla Monroig, entre otros, piden la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. (Publicado hace 2 horas)

Aquí sus declaraciones:

Esas promesas y compromisos juramentadas ante la constitución, todo un pueblo y nuestra bandera fueron: Trabajar por el bien de todos los puertorriqueños, poner al pueblo como prioridad, mantener integridad moral y profesional, mantener cero tolerancia ante la corrupción, transparencia, honestidad, no apoyar favoritismos, correcta utilización de fondos y ayudas federales para el beneficio de nuestro pueblo, seguridad y más… y más.

Y estamos aquí porque no cumplieron con su parte del acuerdo. Nos fallaron, se burlaron, y por eso este pueblo le ha retirado el mandato, ese privilegio concedido, esa confianza. Por eso ya no existe acuerdo alguno. Sepan todos aquellos que han cometido y/o participado de estos actos, que sus caras y nombres no serán olvidados NUNCA, como tampoco a este pueblo se le olvidarán las caras y nombres de todas las víctimas que han muerto, de los familiares que aún sufren, y de quienes continúan muriendo como consecuencias de sus viles actos.

Puerto Rico no puede olvidar a todos estos ‘políticos de bolsillo’ así como todo aquel que han contribuido en sus actos. Les pido de favor que estas demostraciones se extiendan y que también, se inscriban para votar. Que ejerzan su derecho democrático en las urnas. Que rechacen mediante el voto a todos esos “políticos de bolsillo” que solo dan cara para buscar tu apoyo y que le temen a la realidad de perder el voto.

Inscribirse y votar con conciencia es la próxima demostración histórica que tendremos. Aquí hemos demostrado que somos capaces de dejar a un lado las ideologías políticas para reclamar justicia. Que podemos olvidarnos de colores y usar nuestra fuerza para echar a nuestra Isla hacia adelante.

Que todos sepan que aquí hay un pueblo que dice: ¡BASTA YA! ¡Basta ya de abusar de la nobleza de un pueblo! Al gobierno federal le pedimos que intervengan de forma rápida, pero contundente, porque este pueblo está solo.

Que intervengan en todas las ramas del gobierno, personas y empresas que han contribuido a esta calamidad. Todos son y serán responsables. Que paguen al pueblo lo que al pueblo le han privado y robado.

Los boricuas, en inmensa mayoría, somos extraordinarios y estamos orgullosos de lo alcanzado y lo que alcanzaremos unidos. A los ‘políticos de bolsillo’ les decimos: ¡Están despedidos! ¡No vamos a olvidar quienes son y tampoco nos vamos a cansar! El que se canse, ¡pierde!”.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO