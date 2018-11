Con el fin de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, una decena de empleados del Departamento de Seguridad Pública (DSP) completó exitosamente un curso intensivo en lenguaje de señas en sus modalidades básico, intermedio y avanzado.

Los empleados que pertenecen, en su mayoría, al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) completaron los cursos en la compañía Sign Language Interpreters ubicada en Guaynabo. Además, participó personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1.

"El gobernador Ricardo Rosselló se ha comprometido en ofrecer servicios de calidad a las poblaciones más vulnerables y la preparación de nuestros empleados es un paso de avanzada para asegurar atender a esta comunidad de manera sensible y empática, con un servicio de excelencia. Muchas veces la comunidad sorda no recibe la orientación o asistencia necesaria por no tener personal adiestrado en el lenguaje de señas. Estamos conscientes de que en Puerto Rico existe una gran cantidad de personas sordas y con diversidad funcional, por lo que nos encaminamos a continuar preparando nuestro equipo de trabajo para servirles de la manera que ellos merecen", señaló el comisionado del NMEAD, Carlos Acevedo Caballero.

Por su parte, el secretario del DSP Héctor M. Pesquera indicó que "enfocados en mejorar los servicios a la ciudadanía facilitamos la capacitación al personal de los distintos negociados en lenguaje de señas para fomentar la conciencia de la diversidad al momento de ofrecer servicios o de realizar una atención de emergencia. Confiamos que en la medida que los cursos continúen ofreciéndose más empleados de respuesta en emergencias y de los que tengan un contacto directo con el público puedan educarse en esta materia para ofrecer un mejor servicio para el beneficio de todos".

Acevedo Caballero explicó que los cursos fueron costeados por fondos federales a través de la Oficina de Asuntos para la Seguridad Pública (OASP), adscrita al NMEAD. Además, indicó que se ofrecerán nuevamente con el fin de continuar adiestrado el personal de emergencias alrededor de la Isla.

