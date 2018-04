Piden explicaciones a Carmen Yulín por pesquisa del FBI

El Secretario de Asuntos Públicos del Gobierno, Ramón Rosario, pidió la mañana del martes a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz que explique la pesquisa federal por corrupción que avanza en el municipio de San Juan.

"Es una falta de respeto decir que no va a hablar del tema", dijo Rosario en entrevista radial con WKAQ 580. Según El Vocero, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) dice tener evidencia de las alegaciones de corrupción en el municipio.

"La alcaldesa debe darle el frente a todos los sanjuaneros y explicarles qué es lo que está ocurriendo en San Juan y si realmente se esta gastando el dinero en unos suplidores particulares" añadió el Secretario de Asuntos Públicos en referancia al silencio que el municipio y la alcaldesa han decidido guardar en torno a la investigación.

El FBI inició la pesquisa criminal sobre el asunto luego de una demanda presentada en el foro federal contra el Municipio de San Juan por supuestos actos de corrupción en la División de Compras del Municipio.

“Relacionada al caso que se ha radicado en la Corte Federal, como he dicho en múltiples ocasiones, en casos similares, la política del Municipio es no hacer declaraciones sobre casos que estén en proceso o sobre casos que están ante la consideración de un tribunal”, dijo Cruz Soto en declaraciones escritas.

El Municipio de San Juan fue emplazado el 15 de febrero en horas de la tarde por supuestamente haber recibido represalias en su contra, luego de denunciar un supuesto esquema de corrupción en la División de Compras en el Municipio, según reseñó la prensa este jueves.

Ante esas alegaciones, la mandataria municipal reaccionó por escrito: "Mientras yo sea alcaldesa de San Juan, ningún acto de corrupción ha tenido, tiene, ni tendrá espacio en ninguna dependencia del Municipio Autónomo de San Juan. Mis expresiones al grupo directivo siempre son de que todo comportamiento debe siempre ser legal, moral y ético. Todo empleado y supervisor del Municipio tiene la responsabilidad de fomentar un ambiente libre de corrupción, tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar los actos de corrupción. En caso de que alguien tenga una sospecha de que un acto de corrupción podría estar sucediendo tiene una responsabilidad de denunciarlo”.

Sin embargo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó la Resolución del Senado 627 para investigar todo lo relacionado al “supuesto esquema de corrupción de la administración municipal de San Juan, en torno al manejo de las órdenes de compra, requerimiento de estimados, favoritismo en la adjudicación a suplidores donantes y pagos a sobreprecios, entre otros, incluyendo, pero sin limitarse a, las alegaciones de persecución y represalias contra empleados de denuncian irregularidades en los procesos y la inacción y encubrimiento por parte de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; y para otros fines relacionados”.

Por su parte, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, a petición del presidente del alto cuerpo legislativo, respondió que votaría a favor de una investigación senatorial al Municipio de San Juan y la alcaldesa Cruz Soto.

“Estoy seguro que la alcaldesa de la Capital actuará con la firmeza que le caracteriza. Se trata de consistencia, compromiso y acción. He sido consistente en votar a favor de toda gestión investigativa legislativa. Ahora bien. También me opongo a investigaciones que lo que pretenden es perseguir para erosionar liderato o para tratar de nivelar quien es más o menos corrupto. Toda corrupción es mala, de cualquier color. Si es para lo primero estoy seguro que, no solo yo, sino todos los legisladores del PPD estaremos prestos a apoyar la fiscalización y prevención del mal de la corrupción. Y si es lo primero, entonces la agenda investigativa debe ser expandida para incluir el escandaloso manejo de los fondos para la recuperación de Puerto Rico”, dijo Torres en declaraciones escritas.

