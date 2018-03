Los resultados de las pruebas de ADN nuclear realizadas a tres pelos encontrados en la escena del asesinato de Yadira Delgado Candelaria, ocurrido el 28 de noviembre de 2006 en Arecibo, revelaron que no son compatibles con Eduardo Correa López, uno de los convictos de este caso.

La información fue compartida este viernes en un comunicado de prensa enviado por la portavoz de la Universidad Interamericana, Zaima Negrón.

Correa López fue acusado junto al esposo de Delgado Candelaria, Tomás Delgado Nieves, del asesinato de ésta en el 2008. Los resultados de la evidencia fueron presentados el viernes por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), en una vista realizada en el Tribunal Superior de Arecibo, ante la jueza Heidi D. Kiess Rivera, según se indicó.

El doctor Julio Fontanet, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y director del Proyecto Inocencia expresó que aún falta por recibir los resultados de otros grupos de pelos a los que se le realizan pruebas de ADN mitocondriales para descartar que son compatibles con Correa López, quien es cliente del Proyecto Inocencia.

“El Proyecto Inocencia está muy complacido con este resultado preliminar, que confirma nuestra posición de que no hay evidencia biológica que ubique a nuestro cliente en la escena. No tenemos duda alguna de que los resultados de las pruebas de los otros pelos no son de él”, sostuvo Fontanet en declaraciones escritas.

Según explicó el abogado, en la escena del crimen se encontraron alrededor de ocho pelos en la víctima y dos en la puerta de un baño. Además, se realizan pruebas de ADN a los dos convictos. Se espera que para el 4 de abril día en que quedó citada la próxima vista se cuente con los resultados de los pelos restantes.

Las pruebas de ADN que se realizan a esta evidencia estaban disponibles durante el juicio, pero no se utilizaron. Es a raíz de la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia de 2015 que se abre paso para solicitar la realización de estas en la búsqueda por demostrar la inocencia de Correa López que ha estado preso por casi 10 años y que cumple una condena de 111 años en prisión.

