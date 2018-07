Pescador podría perder extremidades tras ser afectado por una bacteria come carne.

Más Videos (1 of 9)

Hispano infectado con batería come carne

Un hombre, residente de Nueva Jersey batalla por no perder sus extremidades luego de contagiarse con un tipo de bacteria "comecarne" en aguas del río Maurice.

Se conoció que Ángel Pérez, de 60 años y de origen puertorriqueño, estaba pescando cangrejos en el mencionado río cuando sintió dolor e hinchazón en manos y pies. Todo esto según relató su hija, Dilena Pérez-Dillon.

El incidente ocurrió el pasado dos de julio y desde entonces ha estado hospitalizado en Cooper University Hospital.

La mujer relató además que las primeras palabras del patriarca, cuando le removieron los tubos para respirar, fueron "no dejes que me quiten las piernas, por favor, no lo permitas".

Según los galenos Pérez fue infectado por la bacteria "vibrio vulnificus" la cual es de un tipo muy raro, de acuerdo a la oficial de salud de Cumberland County, Megan Sheppard. Aun así, su presencia es común en Nueva Jersey durante los meses de verano.

Unos 80 mil casos de bacteria "comecarne" se reportan en Estados Unidos anualmente. La infección también podría propagarse al ingerir crustáceos crudos o no cocidos correctamente.