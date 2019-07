Raúl Maldonado advirtió en el chat que era inapropiado

El ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, aparece en el chat en la página 537 advirtiendo a los miembros sobre las consecuencias que tendría el compartir mensajes de burla en la plataforma Telegram.

“Los chistes y las burlas no son apropiados y pueden afectar la campaña de reelección del Gobernador y no son apropiados, en particular un chat como este, es un chat no encriptado.”, escribió en el chat.

Chat Entre El Gobernador y ... by on Scribd

El chat que involucra a funcionarios públicos junto al gobernador Ricardo Rosselló salió a la luz pública esta mañana, revelando las 889 páginas.

En el mismo se filtraron mensajes donde el gobernador y su gabinete discuten su agenda entre burlas, insultos y comentarios machistas.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO