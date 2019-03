Altar de fotos para recordar hispana asesinada en auto

Más Videos (1 of 9)

Globos, flores, velas y fotos fue lo que predominó en una vigilia improvisada frente al hogar de Maribely López, la joven ultimada a balazos en el interior de un vehículo en Willingboro, Nueva Jersey.

Familiares y amigos de la víctima, de madre puertorriqueña y padre mexicano, la recordaron con un altar de imágenes colgado en la diestra de la residencia.

“Hay un Dios que hace justicia”, dijo a TELEMUNDO 62, Geraldo Rosario, abuelo de la occisa.

Por su parte, Sonia López, madre de la víctima, recordó a su hija con una vela encendida porque aseguró que en ella llevaba su energía. “Estoy triste pero contenta porque mi hija, a pesar de no estar con nosotros, está con Dios y bien, y no está sufriendo”, añadió.

En cambio, el progenitor, identificado como Mario López, aún se pregunta por qué su hija tuvo que tener un desenlace fatal. “¿Por qué ella y yo no? Oajlá me hubiera tocado a mí. Porqué esta mala persona se aprovechó de una joven... pero no llegar a ese extremo”, dijo.

Allegados a la joven, de 21 años, arribaron hasta la humilde morada para prestar sus condolencias.

“La amo mucho. Es mi hermana, mi todo”, compartió Astrid Duarte, mejor amiga de la víctima. “Siempre estaba contenta, ayudando a todo mundo”.

María Rosario, abuela de la joven, lamentó que este tipo de violencia ocurra y confesó que nunca imaginó que le correspondería enterrar a su nieta. “Solamente no queremos que otra madre, otra familia, pase por el dolor que estamos pasando”, expuso.

El abuelo también intervino para pedirle al asesino que se entregue. “Que el recuerdo de mi hija permanezca encendido en sus corazones en su mente y que nunca desaparezca”, agregó.

Al momento, la Policía no ha confirmado arrestos vinculados al asesinato.