El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, renunció este martes.

La salida del también Administrador de la Fortaleza y Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación es efectiva el 31 de julio.

"Los últimos días han sido sumamente difíciles para todos. En esta coyuntura histórica me corresponde anteponer sobre cualquier consideración el bienestar d emi familia. Las amenazas recibidas las puedo tolerar como individuo, pero nunca permitiré que afecten mi hogar. Mi esposa y mis hijos son todo par a mi. Ese es deber principal.

Llerandi reveló además, una conversación que tuvo con el actual gobernador Ricardo Rosselló en el 2013.

Llerandi: "el chat no estaba en el celular... yo le di leave group"

Acudió este miércoles a Justicia para entregar el teléfono. (Publicado miércoles 17 de julio de 2019)

"Fue en la terraza de mi hogar en el 2013 donde le pregunté por qué aspirar en el 2016 a la gobernación y no a otra posición. Su contestación me convenció a apoyarlo y ha caminar junto a usted, "porque no podemos esperar. No va a haber Puerto Rico que gobernar si no damos el paso ahora"', reveló sobre Rosselló.

Lee aquí la carta completa.

Llerandi es uno d elos integrantes del polémico chat. El pasado 17 de julio acudió a su citación en el Departamento de Justicia.

A continuación, las vacantes en el Gobierno de Rosselló:

-Secretario de Estado

-Secretario de la Gobernación

-Administrador de la Fortaleza

-Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación

-Representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)

-Director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)

-Presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)

-Principal oficial de inversiones del gobierno

-Presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE)

-Director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA)

-Directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES)

-Director ejecutivo de la Autoridad de Financiamiento a la Vivienda

-Secretario de DACO

-Presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)

-Secretario de Prensa de Fortaleza

