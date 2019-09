Representantes del PIP se reúnen con la gobernadora

El senador Juan Dalmau y el representante Denis Márquez informaron el sábado que sostuvieron una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez en la que reclamaron mayor participación democrática en los asuntos de gobernanza y ciertas enmiendas a la Constitución.

Dalmau destacó que entre las enmiendas esta hacer una segunda consulta al pueblo si un Gobernador no obtiene mayoría de votos, establecer un referéndum revocatorio para destituir a un Gobernador en funciones y efectuar una elección general abierta para llenar la vacante de Gobernador.

Asimismo, expuso que otra propuesta es “a una convocatoria a una Asamblea para un nuevo Puerto Rico, que tendría como función no solo el diseño de una nueva Constitución, ya con elementos mucho más profundos, pero además que también convoque al país para que se cree un instrumento mediante esa Asamblea como interlocutor para confrontar a los Estados Unidos con la situación colonial y territorial de Puerto Rico”.

También planteó que le resaltaron a Vázquez que dado los recientes acontecimientos que provocaron la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló y los procesos subsiguientes para llenar la vacante, en estos momentos no se debe trastocar la Ley Electoral a solo dos meses de comenzar la radicación de candidaturas para las próximas elecciones generales.

El argumento del legislador es que esto beneficiaria al Partido Nuevo Progresista (PNP), ya que “establece que los partidos minoritarios no tendrían participación con respecto a la designación del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). En segundo lugar, establece que los partidos minoritarios que no quedan inscritos no tendrían participación, aun si se reescribieran, en el organismo electoral. En tercer lugar, establece limitar el acceso al Registro Electoral de personas que desean inscribirse o reactivarse. Establece también que se van a adoptar unos mecanismos tecnológicos, en los cuales yo coincido, pero no establece el financiamiento”.

De igual forma, condenó que el proyecto pretenda que cualquier persona pueda votar, aunque no residan en Puerto Rico.

Aunque Dalmau aclaró que la Primera Mandataria no hizo ningún compromiso de intervención en la Legislatura ni presentación de proyectos, afirmó que “al planteamiento que le hicimos yo si le dije que seria importante que ella estimulara la discusión de esas medidas al igual que otras medidas que van en esa dirección, para que el país pueda tener su cauce con respecto a los reclamos del verano. Que pueda tener su plataforma de expresión en vistas públicas”.

