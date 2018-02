Rosselló defiende su veto al proyecto de libertad religiosa

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares defendió el jueves el veto al proyecto de Libertad Religiosa.

“Yo estoy incumpliendo con el Plan para Puerto Rico. Que hay unas secciones sobre Libertad Religiosa y que las vamos a proteger, por supuesto. Pero el título no hace la cosa. Yo tuve que tomar una decisión. Yo soy un hombre de fe y un hombre de dios. Y cuando tengo que tomar decisiones difíciles le pido sabiduria a dios. Y al momento de evaluar lo que fueron los cambios a la legislación,no me aparentaba que era una legislación apropiada para Puerto Rico y que veía todavía espacio para la interpretación contra el discrimen y simplemente yo no podía tomar esa decisión", dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Sin embargo, en el Capitolio varios legisladores buscan los votos para ir por encima del veto del gobernador.

El veto expreso del primer ejecutivo establece que el Religious Freedom Restoration Act de 1993 —legislación federal que este proyecto utiliza como base— incluye expresamente al Gobierno de Puerto Rico en la lista de entidades cubiertas a las que aplica la norma de no intervenir con la libertad religiosa de una persona.

Rosselló Nevares concluyó en su veto expreso que “como es de notar, ya nuestro ordenamiento jurídico contiene, por vía de legislación federal y local, de la Constitución local y de la jurisprudencia aplicable, salvaguardas suficientes para garantizar el derecho de toda persona a libertad religiosa y es el compromiso de la presente administración proteger tan fundamental derecho”.

Asimismo, el gobernador señaló que “la discusión de la presente medida ha levantado serias preocupaciones y distracciones que pudieran provocar la violación de los derechos de sectores de nuestra sociedad e incluso limitar el servicio público a nuestra población. Prometimos un Gobierno que sirva a todos los ciudadanos de esta Tierra y así lo haremos”.

