UTIER alega AEE echan para atrás negociación de celadores

El presidente de la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo alegó el jueves que la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), representados por el director de recursos humanos, el licenciado Marc Thys, echó para atrás la negociación de los celadores.

Figueroa Jaramillo sostuvo que Thys pidió renegociar áreas que las partes ya habían superado y llegado a acuerdo a pesar, que no tienen que ver directamente con el reclamo de los celadores, para la gerencia intentar “darle algo a los celadores”.

“Lo que nos dijeron ayer en la reunión podría hasta sonar como chantaje. Nos pidieron reconsiderar unos asuntos que la gerencia de la AEE llevó a la mesa que no estaban contemplados en la negociación de los celadores y nosotros de buena fe, dialogamos y razonablemente se atendieron y se acordaron ciertos puntos para que ahora nos vengan a decir que para que le den algo a los celadores, hay que eliminar unos acuerdos que se habían logrado y que no eran parte de la negociación inicial, además sostuvieron que si nosotros no accedíamos a su petición su propuesta económica se mantenía como final” explicó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

El líder sindical responsabilizó directamente al director ejecutivo, José Ortiz por los atrasos en la negociación y por no querer resolver este asunto como lo es la fuga de los celadores.

“Aquí como siempre el problema es José Ortiz y su imposición de no querer buscar un acuerdo entre las partes, un acuerdo que le ponga pausa a la fuga de celadores. Cada día que José Ortiz insiste en darle largas a este asunto, es un celador más que se nos va. Esto hay de detenerlo ya, y hay que ponerle freno a este director ejecutivo que para nada le interesa la Autoridad y el servicio al pueblo, las acciones de José Ortiz podrían demostrar que es la política pública de la gobernadora Wanda Vázquez”, añadió.

Mencionó que el pasado jueves la UTIER estableció un campamento frente a la Fortaleza exigiendo mejores condiciones de trabajo para los celadores, la restitución de la licencia de accidentes y la reanudación de la negociación con la gerencia de la AEE.

“El jueves pasado llegamos a Fortaleza en un acto de recordación de todos los celadores que han fallecido realizando su labor y por aquellos que han tenido accidentes graves. De buena fe levantamos el campamento que montamos porque la secretaria de la gobernación se volvió a comprometer con nosotros de que la negociación se iba a reanudar, la negociación de reanudó, pero lo que hicieron ayer fue un acto de chantaje, nos faltaron el respeto a nosotros y a todos los celadores que día a día salen a la calle para que la gente tenga luz en sus casas” indicó el presidente de la UTIER.

Figueroa Jaramillo le hizo nuevamente un llamado a la secretaria de la gobernación, Zoe Laboy a que se intervenga en la negociación de los celadores ante la negativa de la Autoridad en negociar.

“Sabemos que ya la Gobernadora hizo pública su intención de no intervenir en este asunto a pesar que un problema de país, pero ha sido la Fortaleza, por medio de la Secretaria de la Gobernación, quienes nos han pedido poner en pausa acciones que hemos realizado, y nosotros de buena fe y buscando lo mejor para los celadores y el país, lo hemos hecho, hemos cumplido nuestra palabra, pero no hemos visto ni disposición ni acción por parte de la AEE y el tiempo no puede seguir pasando. Nos toca ahora a nosotros seguir apretando, que no confundan nuestra buena fe y nuestra diplomacia. O toman acción ellos, o la tomamos nosotros”, sentenció.

Mira aquí nuestra progamación EN VIVO