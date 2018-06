UTIER reacciona a firma de Ley de transformación de la AEE

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo reaccionó el miércoles, ante la firma de la ley de Transformación del Sistema Eléctrico por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que daría paso a una posible privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

"Nosotros en la UTIER entendemos y reconocemos que la AEE necesita una profunda transformación, específicamente en la gobernanza, las funciones operacionales de la agencia y una modernización en el aspecto tecnológico, pero reconocemos y hacemos hincapié también, en que esta restructuración puede darse y es posible desde el modelo público, no hay que privatizarla", expresó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

Sentenció que con la firma de esta ley no se privatiza la AEE, sino que la ley le permite al gobierno comenzar a estudiar posibilidades y a su vez obliga en 180 días crear una política energética que en estos momentos no existe.

"La AEE no se va a privatizar mañana, el gobernador no ha explicado eso, ellos no saben cómo lo harán, que harán y cuándo lo harán, tienen 180 días para presentar las reglas de juego de cómo será la regulación, de cómo se hará el proceso", explicó. Figueroa Jaramillo recalcó que el gobernador Rosselló Nevares no fue sincero cuando dijo que la privatización de la AEE permitirá que los clientes puedan tener precios más bajos por el costo de energía.

"Lo que dice el gobernador es falso, los costos de la luz no serán más bajos, al contrario, hay estudios como el del economista José Alameda Lozada, que detallan que privatizar la AEE aumentará el costo a los ciudadanos. Vender la AEE es parte del plan que tiene el Gobierno y la Junta de Control Fiscal para vender el país como quieren hacerlo con las playas, las escuelas, las carreteras, la Universidad, entre otros. La AEE no está en venta y Puerto Rico tampoco", sentenció.