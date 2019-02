Un joven de Guayama nunca pensó que miles de personas celebrarían junto a él que pasara su reválida de medicina.

Pero así fue, ahora es doctor y miles lo ha celebrado con él. Un video publicado por la empleada del correo de la ciudad bruja, Olguimar Avilés, provocó que la emotiva celebración de Gabriel Ortiz, el pasado 8 de febrero, se hiciera viral.

Al comienzo del video se escucha el llanto del joven, esposo y padre de un pequeño de dos años, que tras años de esfuerzo y dedicación, recibió la gran noticia.

Pero muchos en las redes se preguntaron por qué Ortiz lloró con tanta intensidad, por lo que Charito Fraticelli aprovechó su encuentro con el joven para increparlo y conocer qué sintió cuando se dio cuenta de que su celebración se hizo viral.

Emotiva celebración tras pasar la reválida

(Publicado jueves 14 de febrero de 2019)

“Voy nervioso, ansioso y pa colmo el detonante de me eché a llorar y todo fue que mi papá me llama y me dice: ‘mira, los hijos de un compañero acaban de pasar el examen, los dos’”, relató Ortiz.

Sobre la celebración de miles y el hecho de que su reacción se volvió viral, el joven explicó que “en un momento dado me sentí incómodo, no con ella, sino porque publicaron mis emociones”.

Sin embargo, entendió que hubo una razón poderosa por la que su historia se dio a conocer.

“Por el escrito de ella [Olguimar Avilés] es que estoy hablando aquí, porque pudo haber sido cualquier otra persona, no yo. Y ahí fue que yo me senté, me arrodillé, le di gracias a Dios y dije: si tú quieres que sea yo el que lleve el mensaje de motivación, de apoyo, de que no nos quitemos, pues lo voy a hacer”.

Entre sus planes a corto y largo plazo, figuran tomar la reválida de medicina en inglés, hacer una especialidad en medicina interna, proveer una mejor calidad de vida a su esposa y a su hijo Mateo Gabriel y servir a su país.

“Puerto Rico necesita gente con vocación, necesitamos gente que echemos el país hacia adelante”, concluyó el joven.

