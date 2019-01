Viral: hacen abrir todos los pasteles en el aeropuerto

Más Videos (1 of 9)

Un video que captó el momento en que una mujer tuvo que abrir pasteles en la línea de seguridad en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, se hizo viral este miércoles.

Un hombre, identificado como Luis Santana, publicó las imágenes de quien se presume es su pareja, abriendo uno a uno los pasteles que pretendía montar en el avión, por instrucciones de empleados de TSA.

Que no te quiten los pasteles en el aeropuerto

Repasa las reglas para transportarlo correctamente. (Publicado miércoles 26 de diciembre de 2018)

"Cero pasteles para Florida a menos que los abra", decía el hombre entre carcajadas.

TSA había informado antes del período navideño la forma correcta de transportar alimentos como este para viajar.

Para no tener que pasar por el proceso que realizó la mujer del video, debe transportar los pasteles congelados y en la maleta que va con el equipaje regular, es decir, no la de mano o "carry on".