Características de un atacante en masa

Más Videos (1 of 9)

Tras las recientes masacres en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, en una entrevista con Telemundo 62, el psiquiatra forense Félix Torres, MD, MBA ofreció unas tendencias que los atacantes en masa suelen tener en común.

El experto aseguró que si bien es complicado identificar a un futuro asesino en masa, estas personas comparten ciertas características.

La motivación de este tipo de individuo se basa en la combinación de un sinnúmero de factores tales como la crianza o el uso del alcohol, según el doctor.

Agregé que los posibles atacantes en masa suelen actuar se la siguiente manera:

Planifican su crimen

“En realidad, un asesino en masa no es asesino que va a explotar de un día a otro; es un asesino que está planificando su crimen”, afirmó el Dr. Torres.

Aseguró que éstos no cometen crímenes de odio de repente, sino que se toman el tiempo para planificar su acto. De acuerdo con Torres, en el manifiesto que se alega dejó el atacante de El Paso “se ve bien claro la planificación”.

Compiten para superar a otros atacantes

Según el experto, si un atacante decide actuar poco tiempo después de un delito similar, se trata de competencia. No significa que se copian uno del otro (el concepto de “copycat”); más bien, se trata de superar al otro.

Tiene que ver con “Yo voy a hacerlo mejor”, de acuerdo al Dr. Torres. "Quizás el crimen anterior le da la oportunidad o el coraje” que necesita para cometer el acto que tiene entre manos.

Buscan notoriedad o fama

“Algunos buscan la fama hasta el nivel de fallecer haciéndolo", dijo el experto. Básicamente, se convierte en una competencia de quién mata a más personas.

Félix Torres explicó que el atacante de El Paso eligió esa ciudad en busca de fama. “El hecho de que hace esta masacre en una de las ciudades más seguras, demuestra la planificación hasta el punto de que va a tener más notoriedad”.

Actúan de acuerdo a su crianza y diálogo que lo rodea

El Dr. Torres mencionó que la combinación de la crianza junto con los diálogos antiinmigración del reciente ambiente político también puede alimentar la motivación de un atacante en masa. “Es claro que el diálogo que se está teniendo o las expresiones que se están haciendo están incitando ese odio”.

“Para decirlo de otra manera, realmente el odio no crece de la noche a la mañana, el odio ya está ahí presente”, apuntó no sin antes recalcar que cuáles son los rasgos de personalidad o aptitud mental que suelen tener los asesinos en masa.

Nivel de inteligencia alto

El profesional de salud ha notado que los atacantes tienden a ser inteligentes. Esto se puede observar en el nivel de sofisticación que le dedican a su plan de ataque.

Rasgo de personalidad de narcisismo

Los atacantes en masa usualmente tienen rasgos de personalidad narcisistas y tienen poca empatía, expuso Félix Torres, MD.

Rasgo de personalidad de paranoia

Los asesinos en masa suelen sentir odio y paranoia, sentimientos que los lleva a cometer el delito. “A veces puede tener un tipo de paranoia que hasta cierto punto lo lleva a tener esta ira”, aseguró el doctor.

Explicó la diferencia entre una enfermedad mental y un rasgo de personalidad. “Lo que hay que recalcar es que la mayoría de las personas que cometen esos crímenes no tienen una enfermedad mental, no han sido diagnosticado y no son diagnosticados luego del acto”, dijo el experto.

Usualmente los diagnosticados con enfermedad mental son las víctimas, no los atacantes. Según él, los rasgos de personalidad son un diagnóstico dentro de la psiquiatría y la psicología, pero no son lo mismo que un desorden mental.