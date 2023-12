El emotivo mensaje de despedida de empleada de Walmart, y familia hispana muere apuñada en NY: lo más insólito

Si crees que lo has visto todo, estás equivocado. Estas son las noticias más insólitas de la semana.

VIRAL: EL MENSAJE DE DESPEDIDA DE UNA EMPLEADA DE WALMART

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Una exempleada de Walmart en Illinois captó la atención de millones con un sincero y conmovedor mensaje de despedida en su último día de trabajo.

Gail Lewis, que trabajó en Walmart en Morris, Illinois, durante 10 años, se sintió abrumada por la emoción mientras decía su despedida a sus compañeros de trabajo.

"Atención Walmart, soy Gail Lewis, asociada desde hace 10 años, Morris, Illinois, 844, firmando el cierre", dijo Lewis, mientras hablaba por última vez en la tienda. "Buenas noches".

"He pasado por mucho con ellos", dijo Lewis en otra grabación desde su auto. "Ellos me cuidaron. Yo cuidé de ellos. Ellos me ayudaron. Yo los ayudé".

Una exempleada de un Walmart de Illinois captó la atención de millones de personas con un sincero mensaje de despedida en su último día de trabajo.

¿BAD BUNNY DESTRONÓ A MICHAEL JACKSON?

Como un balde de agua fría cayó para muchos la portada de la revista Forbes, en la que llamaron a Bad Bunny como el nuevo rey del pop.

La designación desencadenó una reacción en cadena en redes sociales y de fanáticos de Michael Jackson, quien durante décadas ha sido considerado el indiscutible rey del pop.

"Si hay una constante en Bad Bunny, que tiene 29 años, es que todo lo que crea se convierte en un éxito mundial", escribió Forbes, que destacó los logros del reguetonero puertorriqueño como sus 3 premios Grammy y 11 Latin Grammy, entre otros.

Para muchos, la denominación es una falta de respeto contra Michael Jackson, quien dejó un histórico legado musical en todo el mundo. Pero además, ¿lo que canta Bad Bunny se puede considerar música pop?

¿Destronó el reguetonero a Michael Jackson, quien ha sido llamada por décadas el rey del pop?

EL MACABRO ASESINATO DE UNA FAMILIA HISPANA EN NY

Un joven de 19 años fue acusado de asesinato por la trágica muerte a puñaladas de una familia hispana, entre esos su padre, la pareja de su padre y su medio hermano de 5 años, el pasado domingo en un edificio de apartamentos en El Bronx, dio a conocer el jueves la Policía de la Ciudad de Nueva York.

Jayden Rivera recibió cargos de asesinato a múltiples víctimas, asesinato con intención, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma.

El horrendo crimen ocurrió el domingo 26 de noviembre, a eso de las 6:40 p.m. cuando las autoridades respondieron a una llamada de emergencia sobre un hombre herido dentro de un edificio ubicado en 674 East 136th Street en la sección de Mott Haven.

Una actualización del estudio.

UN SUPUESTO TROZO DE UN DEDO EN UN PLATO DE RESTAURANTE

Una clienta presentó una demanda contra la cadena de comida rápida Chopt por una ensalada que, según ella, contenía un trozo del dedo del gerente.

La demanda presentada el lunes por Allison Cozzi de Greenwich, Connecticut, alega que compró una ensalada en un local de Chopt en Mount Kisco, Nueva York, el 7 de abril de 2023, y mientras la comía se dio cuenta de que “estaba masticando una porción de una dedo humano que se había mezclado y formado parte de la ensalada”.

Según la demanda, una gerente del restaurante se cortó accidentalmente un trozo de su dedo índice izquierdo mientras cortaba rúcula.

El gerente fue al hospital pero la rúcula contaminada fue servida a clientes, incluido Cozzi, dice la demanda.