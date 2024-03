Acusan a pastor de pagarle $40,000 a sicarios para matar al novio de su hija

Un pastor de una iglesia del sur de California fue arrestado recientemente en lo que las autoridades describieron como un complot de pago para asesinar que tenía como objetivo a un hombre que salía con su hija, anunció la policía el martes.

Samuel Dávalos Pasillas, de 47 años, de Victorville, fue arrestado el 13 de marzo por el tiroteo de carro a carro ocurrido el 21 de octubre contra un hombre que conducía en el área de Riverside. La víctima fue alcanzada varias veces por disparos desde el interior de un automóvil que se detuvo junto a él cerca de Grove Community Drive y Plainview Street, pero sobrevivió después de conducir hasta un hospital para recibir tratamiento.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En un comunicado de prensa emitido el martes, la policía de Riverside dijo que el tiroteo fue parte de un complot de asesinato a sueldo ideado por Pasillas. Está acusado de pagar a dos hombres para que llevaran a cabo el asesinato después de proporcionarles información sobre el novio de su hija, incluido dónde estaría la noche del tiroteo, dijo la policía.

"Los detectives también determinaron que el padre pagó a estos hombres casi $40,000 y habían vigilado a la víctima en las semanas previas al momento en que le dispararon", dijo la policía en un comunicado.

Las fotografías publicadas por el departamento mostraban lo que parecían ser agujeros de bala en las ventanas del auto de la víctima.

Pasillas fue arrestado bajo sospecha de solicitud de asesinato, conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y agresión con arma mortal. Juan Manuel Cebreros, de 55 años, de Long Beach, fue arrestado bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y agresión con arma mortal.

Ambos hombres están detenidos con una fianza de un millón de dólares.

Fueron detenidos el 13 de marzo (Pasillas en Victorville y Cebreros en Long Beach) y se declararon no culpables de varios cargos durante una lectura de cargos conjunta, según documentos judiciales.

Los registros de la cárcel y del tribunal indicaron que la próxima fecha de audiencia para ambos hombres estaba fijada para el 26 de marzo. No quedó claro de inmediato si tienen abogados.

Según la uniformada, el incidente ocurrió el 20 de julio alrededor de las 6:40 p.m. en el oeste de Filadelfia.

El pastor Rafael Parras, quien dirige el Centro de Oración Internacional, dijo a NBCLA que la iglesia no tiene una ubicación fija y realiza servicios alrededor de Victorville. Dijo que Pasillas ha sido voluntario en la iglesia durante unos 10 años y ocupó las funciones de pastor cuando Parras estaba ausente.

Las autoridades aún buscan a una tercera persona en relación con el tiroteo.

Cualquier persona que tenga información adicional debe comunicarse con la policía al 951-353-7104.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.