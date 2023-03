AP: bancos elaboran paquete de rescate de $30,000 millones para evitar el cierre de un banco regional

NUEVA YORK — Varios bancos de Estados Unidos están elaborando un paquete de rescate de por lo menos $30,000 millones para el First Republic Bank, dijeron fuentes a The Associated Press el jueves.

La iniciativa surge en momentos en que First Republic, basado en San Francisco, ha sufrido una pérdida de inversiones y crecen temores de que ese banco de tamaño mediano será el próximo en colapsar después de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Fuentes al tanto del asunto dijeron que JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs forman parte del grupo de bancos que están armando el paquete.

EL FIRST REGIONAL BANK HA SUFRIDO UNA CONSIDERABLE PÉRDIDA DE INVERSIONES

Probablemente será de $30,000 millones en depósitos y capital para First Republic.

La lista de 11 bancos incluye también a Truist, Morgan Stanley, BNY Mellon, State Street, US Bank, PNC y Bank of America, de acuerdo con una fuente.

Las fuentes hablaron bajo la condición de anonimato porque siguen trabajando en el paquete.

Un vocero de First Republic se negó a hacer declaraciones.

First Republic atiende a una clientela similar a Silicon Valley Bank, que quebró el viernes después de que los depositantes retiraron unos $40,000 millones.

Se reportó que First Republic también experimentó una gran cantidad de retiros. Sus acciones cayeron más del 60% el lunes, incluso después de que el banco dijera que había obtenido fondos adicionales de JPMorgan y la Reserva Federal.

El jueves, las acciones de First Republic cayeron hasta 36%, pero luego subieron casi 8% al aparecer los informes del paquete de rescate.

Biden instruyó a su equipo para proteger a los trabajadores y las pequeñas empresas estadounidenses y mantener seguro nuestro sistema financiero, logrando proteger a los clientes con depósitos, incluidas las pequeñas empresas y los trabajadores, y aseguró que no hay dólares de los contribuyentes en riesgo.

Hace una semana se produjo el derrumbe del Silicon Valley Bank, la segunda quiebra bancaria más grande de la historia después de la de Washington Mutual en 2008.

El cierre del Silicon Valley Bank el viernes y la del Signature Bank de Nueva York dos días después trajo recuerdos ingratos de la crisis financiera que hundió a Estados Unidos en la Gran Recesión de 2007-2009.

El fin de semana, el gobierno federal, decidido a restaurar la confianza pública en el sistema bancario, tomó medidas para proteger todos los depósitos de los bancos, incluso aquellos que excedían el límite de $250,000 por cuenta individual que protege la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, una agencia independiente que garantiza a los depositantes que recuperarán sus ahorros si un banco quiebra.

La Casa Blanca no hizo comentarios el jueves sobre los informes del paquete de rescate para First Republic Bank, que tiene más de $200,000 millones en activos.