Termina en tragedia: mata a tres adolescentes luego de una inesperada broma

RIVERSIDE, California — Un hombre del sur de California acusado de matar a tres adolescentes al embestir intencionalmente su automóvil después de que le hicieran una broma de tocar el timbre de la puerta fue declarado culpable el viernes de asesinato.

Anurag Chandra fue condenado en un tribunal del condado de Riverside por tres cargos de asesinato en primer grado y tres cargos de intento de asesinato.

“El asesinato de estos jóvenes fue una tragedia horrenda y sin sentido para nuestra comunidad. Doy las gracias al jurado por su veredicto. Este es un paso importante hacia la justicia”, dijo el fiscal de distrito del condado, Mike Hestrin, en un comunicado.

El abogado de Chandra, David Wohl, no respondió de inmediato una solicitud de comentarios el viernes.

Las víctimas, que tenían 16 años, se encontraban entre los seis adolescentes dentro de un Toyota Prius el 19 de enero de 2020 cuando Chandra estrelló intencionalmente su vehículo fuera de la carretera y huyó, dijeron los fiscales.

El conductor del Prius perdió el control y el sedán se estrelló contra un árbol en Temescal Valley, a unas 60 millas (97 kilómetros) al sureste del centro de Los Ángeles.

Los amigos desafiaron a un chico a saltar a la piscina por la noche o jugar al "ding dong ditch".

Chandra, que no conocía a los adolescentes, testificó en el juicio que uno de los niños tocó el timbre y expuso sus nalgas antes de huir, según The Riverside Press-Enterprise. Chandra testificó que lo siguió porque temía por la seguridad de su familia y quería expresar su enojo. Dijo que estaba “extremadamente, extremadamente enojado” por la broma.

Chandra también testificó que bebió 12 cervezas en las horas previas al accidente, informó el periódico. Dijo que no planeaba chocar contra el Prius y testificó que no se detuvo después de chocar el sedán por detrás porque no se dio cuenta de que alguien había resultado herido, aunque admitió durante el contrainterrogatorio que había estado conduciendo a 99 mph. 159 kph) antes de la colisión.

El accidente mató a Daniel Hawkins de Corona; Drake Ruíz de Corona; y Jacob Ivascu de Riverside, según la oficina forense del condado de Riverside.

Sergio Campusano era el conductor del Prius de 18 años en ese momento. Él y Joshua Hawkins y Joshua Ivascu, que entonces tenían 13 años, sobrevivieron al accidente. Testificaron en el juicio y estaban en la sala del tribunal cuando se leyó el veredicto.

Chandra ya enfrentaba cargos penales en relación con presunta violencia doméstica en 2020 cuando ocurrieron los asesinatos.