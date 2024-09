FBI investiga lo que parece ser otro intento de asesinato de Trump

La campaña de Donald Trump informó este domingo que el expresidente está a salvo luego de que se reportaran disparos cerca de su mansión en Florida.

El expresidente confirmó los hechos en un comunicado de prensa y aseguró que está bien.

Tres altos funcionarios de las fuerzas del orden identificaron a la persona detenida como Ryan Wesley Routh, de 58 años. El Servicio Secreto fue quien disparó contra el sospechoso, quien según los oficiales, dejó el arma e intentó huir.

Las autoridades ocuparon un rifle AK-47, dos maletas y una cámara Go Pro cerca del campo de golf. El presunto sospechoso está detenido y evalúan la posible radicación de cargos.

"Trump estaba jugando al golf cuando se produjo el incidente y fue llevado de inmediato a un lugar seguro", dijo una fuente de NBC News.

"El nivel de amenaza conta el expresidente es alto", dijeron las autoridades.

Mientras, el FBI está investigando los hechos y dijo que parece ser otro intento de asesinato de Trump.

El hecho ocurre unos dos meses después de que el candidato presidencial republicano fue herido de bala en un intento de asesinato en un evento de campaña en Pensilvania.

“El presidente y la vicepresidenta han sido informados sobre el incidente de seguridad en el campo de golf Trump International, donde el expresidente Trump estaba jugando al golf. Están aliviados de saber que está a salvo. Su equipo los mantendrá informados periódicamente”, dijo La Casa Blanca en un comunicado.

The Secret Service, in conjunction with the Palm Beach County Sheriff’s Office, is investigating a protective incident involving former President Donald Trump that occurred shortly before 2 p.m. The former president is safe. @pbso will have more details soon. pic.twitter.com/yWNvvKD3IC