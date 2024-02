Sorprendente: practican paracaidismo desde edificio con grafiti

Funcionarios de la ciudad de Los Ángeles hicieron sonar aún más la alarma el lunes tras la circulación de un video en las redes sociales que parecía mostrar a alguien volando en parapente desde torres sin terminar que atraían a grafiteros y artistas a esa zona.

Los edificios captados en las imágenes parecen ser los mismos rascacielos sin terminar que fueron etiquetados con casi 30 pisos de grafiti.

“Me aterroriza que alguien se caiga o sea empujado”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. “Hay gente que se lanza en paracaídas desde el edificio”.

Bass dijo que los líderes de la ciudad no tuvieron más remedio que utilizar los recursos ya escasos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) con agentes enviados a rodear el sitio, ya que los dueños del proyecto de construcción del edificio no propusieron medidas de seguridad para mantener a la gente fuera de la propiedad.

“Les garantizo que se producirá una tragedia allí si ese lugar no se tapia rápidamente”, advirtió Bass. “Se levantarán nuevas vallas, pero llevará algunos días. El propietario debería reembolsar a la ciudad cada centavo”.

La construcción de Oceanwide Plaza en la cuadra 1100 de Flower Street se detuvo en 2019 cuando los inversionistas chinos que inicialmente habían planeado condominios, un centro comercial y un hotel se quedaron sin fondos. Desde que se detuvieron las obras, el desinhibido complejo de torres vacías se convirtió en una atracción para los grafiteros.

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad el viernes una moción para dar a los propietarios hasta el 17 de febrero para responder a la solicitud de la ciudad de asegurar el edificio vacío y restaurar las aceras cercanas.

El concejal Kevin de León dijo que los funcionarios de la ciudad notificaron a los propietarios de varias maneras diferentes, como correo electrónico, llamadas telefónicas, fax y mensajes a través de plataformas de redes sociales.

“No me voy a quedar esperando”, respondió De León cuando se le preguntó si los funcionarios de la ciudad creían que el desarrollador que se quedó sin dinero en 2019 aseguraría el sitio. “Pero eso no significa que no podamos seguir presionandolos”.

El concejo de Los Ángeles apuesto un plazo a los dueños de un edificio a limpia el grafiti en un edificio en el centro.

Si Oceanwide Inc. no responde antes de la fecha límite, de León dijo que el personal de la ciudad intervendrá para eliminar todas las obstrucciones que bloquean las aceras y calles, como K-rail y andamios.

Según De León, el plan a largo plazo era encontrar un grupo de inversionistas que se hicieran cargo del proyecto en un terreno privilegiado en Los Ángeles.

“No aceptaremos que el paisaje de Los Ángeles, que los edificios abandonados y estén vacíos se conviertan en lienzo de estos atacantes”.

La División Central de LAPD, que supervisa el centro de Los Ángeles y otras áreas, informó que al menos siete personas han sido arrestadas bajo sospecha de vandalismo, allanamiento de morada, robo y otros delitos.

También se enviaron detectives de la División Central para investigar los delitos cometidos en el lugar, dijo el LAPD.

