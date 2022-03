Un cómic para jóvenes inspirado en la tenacidad de César Chávez

LOS ÁNGELES.- El líder de la histórica protesta en defensa de los trabajadores agrícolas de California hace más de 60 años, César Chávez (1927-1993), se convierte por obra del artista gráfico Terry Blass en un "héroe" de cómic para alentar a las nuevas generaciones a no quedarse de brazos cruzados.

En una entrevista con Efe por el Día de César Chávez, que se celebra en Estados Unidos el 31 de marzo, el día de su nacimiento en Yuma (Arizona), Blass explica cómo encontró en el trabajo del sindicalista de origen mexicano una inspiración para el cómic "Who Was the Voice of the People? Cesar Chavez".

"Los jóvenes a veces sienten que el mundo a su alrededor está fuera de control y creo que a veces César Chávez también se sentía así. Pero él no se quedó cruzado de brazos, sino que hizo algo al respecto", señaló Blass, de 41 años y también con raíces mexicanas.

Marcos Hernández, director del Centro de Aprendizaje Helen Ochoa, ha reflejado los mismos valores del líder de los campesinos para crear las mejores condiciones de aprendizaje para sus alumnos.

En su nueva novela gráfica Blass plasma el mensaje de que "si quieres que algo suceda, muy a menudo, tienes que hacerlo tu mismo".

"Esa actitud de Chávez puede inspirar a los jóvenes a actuar", afirma el artista gráfico, a quien la editorial Penguin Young Readers encargó un cómic para una serie sobre figuras históricas.

Autor de novelas gráficas como "Hotel Dare" y "Lifetime Passes", Blass confiesa que inicialmente dudó en tomar esta responsabilidad porque nunca había creado un cómic basado en una persona real.

Pero aceptó el reto porque le permitieron escoger un momento específico en la vida de Chávez para su cómic.

UN HÉROE HECHO A PULSO

La marcha de protesta de 563 kilómetros (350 millas), desde Delano hasta Sacramento, la capital de California, que culminó en marzo de 1966 al cabo de 25 días fue el episodio elegido para la novela gráfica.

"La actitud de Chávez de que voy a encontrar la forma de que su lucha suceda es muy inspiradora para mí y espero que lo sea para otros", señala.

La marcha que lideró Chávez condujo al primer contrato laboral para la naciente Asociación Nacional de Trabajadores del Campo fundada por él y Dolores Huerta, que finalmente se convirtió en el sindicato United Farm Workers (UFW).

Blass cree que la tenacidad del líder de los trabajadores para ayudar a otros lo ha convertido en "un héroe perdurable" para lectores de todas las edades.

Esta no es la primera vez que Blass es elegido para trabajar un personaje hispano, pues en 2020 la compañía Marvel le pidió que presentara algunas ideas de historias para expandir al superhéroe Reptil.

Este personaje, que apareció por primera vez en un cómic de los Vengadores en 2007, es un adolescente mexicano-estadounidense llamado Humberto López que puede transformarse en dinosaurio.

Blass quiso crear una narrativa alrededor de Reptil sobre un héroe que realmente "abraza su herencia latina" y su idea terminó conformando una miniserie de cuatro libros que se publicaron en 2021.

Insiste en que es muy importante crear personajes con los que los jóvenes y las comunidades se sientan identificados, porque "a pesar de que nadie sepa quién eres, tienes la fuerza por luchar por una causa", dice.

"¿Cómo es que vamos a poder creer en un mundo mejor para nosotros sino tenemos héroes que podemos ver y en los que sentirnos reflejados?", se pregunta.

Muchas de las batallas vividas por sus personajes están inspiradas en su propia vida.

El artista creció en Idaho, un estado en el noroeste de EE.UU., donde casi nadie hablaba español en esa época.

A sus 16 años se mudó con su familia a Querétaro (México) donde tuvo que lidiar con el señalamiento de extranjero por su marcado acento al hablar español.

Después vivió en Nueva York, donde al lado de la comunidad puertorriqueña y caribeña sumó vivencias como latino y hombre gay en Estados Unidos.

Desde hace más de una década vive en Portland (Oregon), donde no encuentra muchas personas que hablan español. Sin embargo, asegura no se olvida del idioma de su mamá y de todo lo que lo define como un mexicano-estadounidense.

"Quiero que cuando la gente vea mi obra aprenda que México es un país con cosas buenas, muy colorido y que le ha aportado grandes cosas a Estados Unidos", señala.

Por eso se siente orgulloso de su cómic "Who Was the Voice of the People? Cesar Chavez", un trabajo que cuenta con las ilustraciones de Mar Julia, quien ha sido nominada para el prestigioso premio Ignatz.

Ahora Blass está terminando otro cómic sobre un personaje mexicano que marcó la historia pero aún no puede revelar su nombre.

También está trabajando otras dos novelas gráficas, siempre creando personajes que "tienen un propósito" y ayudan a la sociedad, dice con entusiasmo.