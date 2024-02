¿Novia inocente o conspiradora asesina? Dilema a casi 5 años de la desaparición de una madre

¿Es Michelle Troconis una conspiradora asesina que quería la muerte de la exesposa de su novio y le ayudó a encubrir su asesinato? ¿O fue una espectadora inocente que, sin saberlo, se vio envuelta en uno de los casos de desaparición y presunto homicidio más duraderos de Connecticut?

Un jurado estatal escuchó dos versiones sobre Troconis, de 49 años, cuando la fiscalía y la defensa presentaron sus alegatos finales el martes en Stamford. El panel de seis miembros comenzó a deliberar por la tarde sobre los cargos de asociación delictuosa para cometer asesinato, manipulación de pruebas y obstaculización de un proceso judicial. Tras una pausa por la noche, los miembros del jurado continuarán deliberando el miércoles. Troconis se ha declarado inocente de los cargos.

Jennifer Dulos, de 50 años, desapareció el 24 de mayo de 2019 y no ha sido encontrada. Los fiscales dijeron al jurado que su exmarido, Fotis Dulos, la atacó en su casa de New Canaan y se fue con su cuerpo. En ese momento estaban peleando por su divorcio y la custodia de sus cinco hijos, y Troconis era la novia de Fotis Dulos y vivía con él en otra casa.

Los fiscales Michelle Manning y Sean McGuinness dijeron a los miembros del jurado que Troconis estaba enfadada y harta del caso de divorcio y que había insultado a Jennifer Dulos.

“Jennifer ha muerto, y Fotis y Michelle Troconis querían que así fuera”, afirmó Manning. “Acordaron trabajar juntos para que así fuera y, por desgracia, lo consiguieron. Pero los atraparon. Este juicio es muy sencillo. Es sobre una conjura y un encubrimiento”.

Troconis no testificó durante los 27 días que duró el juicio. Su abogado, Jon Schoenhorn, dijo que la fiscalía no probó ninguna de sus acusaciones más allá de una duda razonable, incluyendo si Fotis Dulos mató a Jennifer Dulos o incluso si estaba en New Canaan esa mañana.

“Ella no sabía que Fotis Dulos planeaba hacerle daño”, dijo Schoenhorn al jurado. "El estado ha hecho... suposiciones infundadas e injustas y ha especulado con que Michelle Troconis tenía que saber lo que estaba pasando porque estaba vinculada sentimentalmente con Fotis, que de alguna manera estaba involucrada en este nefario complot asesino”.

“Pero esa no es la realidad”, dijo. “Eso es más como una de esas películas de televisión por cable, películas con guion. No se basa en los hechos que se escucharon durante este juicio”.

De hecho, se hizo una película para televisión sobre el caso: “Gone Mom” de Lifetime, cuando el caso atrajo una amplia atención.

UN VISTAZO AL PASADO: QUIÉNES SON SEÑALADOS Y CÓMO OCURRIERON LOS HECHOS

Jennifer Dulos pertenecía a una adinerada familia de Nueva York y era sobrina por matrimonio de la diseñadora de moda Liz Claiborne. Aunque nunca se ha encontrado su cuerpo, un médico forense concluyó que las salpicaduras de sangre en su garaje y otras pruebas indicaban que podría no haber sobrevivido. Un juez estatal la declaró oficialmente muerta en octubre.

Fotis Dulos era un constructor de casas de lujo originario de Grecia. Se suicidó en enero de 2020, poco después de ser acusado del asesinato de Jennifer Dulos. Había refutado la acusación.

Troconis tiene doble nacionalidad: estadounidense y venezolana, y en su día tuvo su propia compañía productora de televisión en Argentina y fue presentadora de un programa de deportes sobre nieve para ESPN South America.

Los cinco hijos de los Dulos, que tenían entre 8 y 13 años cuando desapareció su madre y entre los que hay dos pares de gemelos, están desde entonces bajo la custodia de la madre de Jennifer Dulos, Gloria Farber, de 88 años, en Nueva York.

Los fiscales alegaron que Troconis debía estar al corriente de la trama de antemano, porque contestó al teléfono móvil de Fotis Dulos la mañana del 24 de mayo, cuando supuestamente se encontraba en New Canaan, lo que indica que le ayudó con una coartada. Según la fiscalía, Dulos había dejado el teléfono en su casa de Farmington, a unos 115 kilómetros (93 millas) de distancia, cerca de Hartford.

Más tarde ese mismo día, Troconis acompañó a Fotis Dulos a Hartford, donde se deshizo de varias bolsas de basura en lugares aleatorios. El trayecto fue parcialmente grabado por las cámaras de vigilancia.

La policía encontró algunas de las bolsas y dijo que contenían ropa, bridas y otros artículos con ADN de Jennifer Dulos. Algunos de los artículos, como una camiseta y un sujetador, tenían manchas de sangre. Algunos artículos contenían ADN de Fotis Dulos, y una parte de una bolsa dio positivo para el ADN de Troconis, según declaró en el juicio un experto forense del estado.

Schoenhorn dijo que Troconis no tenía ni idea de lo que Fotis Dulos estaba haciendo o de lo que había en las bolsas. También dijo que Fotis Dulos podría haber tocado y pasado su ADN a una de las bolsas.

Los fiscales también dijeron que Troconis ayudó a Fotis Dulos a redactar una cronología de sus actividades para prepararse para un posible interrogatorio policial. Troconis dijo a la policía que sólo lo hizo a petición de Fotis Dulos y su abogado. Y también fue con él cuando hizo lavar y limpiar a fondo la camioneta de los empleados en un autolavado, añadieron los fiscales.

Los fiscales también dijeron que Troconis mintió a la policía durante la primera de sus tres entrevistas con ellos en 2019, cuando afirmó que Fotis estuvo en su casa la mañana del 24 de mayo. Según lo que indican, la mujer admitió en una entrevista posterior que no lo había visto.

Schoenhorn dijo que podría haber habido malentendidos porque los interrogatorios se hicieron en inglés y no en la lengua materna de Troconis, el español. Un experto de la defensa también testificó que los sucesos traumáticos, como ser entrevistado por la policía, pueden afectar a la memoria de las personas y al recuerdo de los hechos.