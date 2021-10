Deja propinas hasta de $20,000: reconocen a tiktoker que ayuda a vendedores ambulantes

SAN DIEGO – Un tiktokero hispano de National City recibió una invitación especial del consulado en San Diego gracias a su aportación ayudando a miembros de la comunidad del sur de San Diego que se ganan el pan de cada día trabajando en las calles.

Jesús Morales, conocido en TikTok como @juixxe, utiliza la plataforma para ayudar a vendedores ambulantes.

En sus videos muestra el momento que sorprende a personas en las calles desde San Diego hasta Los Ángeles con sobres en efectivo, hasta $20,000.

“Empecé en TikTok con $100. Puse el primer video en mi perfil donde le di $100 al vendedor ambulante que siempre pasaba por mi calle”, cuenta Jesús a Telemundo 20. Dijo que la idea le surgió porque sabe lo que es empezar desde abajo.

“Siendo hijo de inmigrantes, pues yo he visto lo difícil que es ser inmigrante aquí en Estados Unidos y me imagino qué tan difícil fue para mis padres cuando vinieron aquí a Estados Unidos porque no sabían inglés. No tenían trabajo, solo tenían un sueño”.

Jesús nunca se imaginó que al publicar ese primer video en TikTok vendría algo mucho mejor.

Tras la publicación de su primer video, mucha gente se le acercó para donar dinero y esos primeros $100 se multiplicaron hasta que reunió $1,000.

Ahora cada vez que hace un donativo en la calle, Jesús sorprende a los comerciantes ambulantes con una paca de dinero de al menos $1,000

En uno de sus videos se le ve a @juixxe ayudando a una madre en Chula Vista. Al principio, desconcertada, no lo puede creer, pero al final termina en llanto. La madre dijo que ese dinero lo usó para comprarle ropa y calzado a su hijo.

“Con mis videos quiero inspirar a la gente primeramente para ayudar a los vendedores ambulantes cuando puedan, si puedan darle una propina o lo que sea, quiero que mis videos sirvan de inspiración para ayudar”.

Carlos González Gutierrez, cónsul general de México en San Diego se reunió con Jesús el jueves debido a su trabajo de altruismo.

“Reconocemos su ánimo de ayudar a las personas que lo necesitan que le echen una mano”, dice González Gutierrez, quien agregó que Jesús es un orgullo en nuestra comunidad.

“Me fascina la historia que está detrás. Esa generación es un reto, el tiene la edad de mis hijas y usa las redes sociales muy diferente a los demás”.

Este reconocimiento fue más allá, ya que el cónsul decidió darle otro empujón.

“Le ofrecí ayuda de ponerlo en contacto con despachos de contabilidad, legales que puedan a ayudarlo a institucionalizar este esfuerzo con medidas a largo plazo”, asegura González Gutierrez.

Esta oportunidad emociona a Jesús. “Nunca me imaginaba lograr algo así y le quiero dar un gran abrazo a toda la gente que me ha apoyado en este proyecto porque sin el apoyo de la comunidad, pues nos sería posible”.

TELEMUNDO 20 continúa trayendo historias de nuestra comunidad de personas que inspiran y hacen la diferencia en este mes de la Herencia Hispana.

Jesús recibe donativos en su página por parte de la comunidad y así es cómo recauda fondos para seguir ayudando al prójimo. Incluso sus videos se han hecho tan virales, que su cuenta de TikTok ya cuenta con más de un millón de seguidores.

Asegura que ha logrado regalar $139,000 y su meta de este año es llegar a $200,000 para así ayudar a más familias trabajadoras.