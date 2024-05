Corazón de niño de 4 años vuelve a latir después de 19 horas en soporte vital

DENVER, Colorado - La familia de un niño de 4 años cuyo corazón había dejado de latir horas antes se reunió en el Children's Hospital Colorado el mes pasado para despedirse definitivamente de Cartier McDaniel.

Algunos dormían en la sala de espera u oraban después de que los médicos les dijeran a sus padres, Destiny Anderson y Dominique McDaniel, que era sólo cuestión de tiempo antes de que su máquina de soporte vital no pudiera mantener su cuerpo funcionando correctamente sin latidos del corazón.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Todos los intentos de reactivar su corazón habían fracasado.

“Fue el peor momento de mi vida. Toda la habitación del hospital daba vueltas. Yo estaba temblando. No podía creer lo que estaba sucediendo”, dijo Anderson.

Pero en nada menos que un milagro médico para Anderson y McDaniel, el corazón de su pequeño hijo comenzó a bombear por sí solo nuevamente, 19 horas después de que se detuviera.

Anderson y McDaniel dijeron que los médicos les admitieron que no tenían una explicación científica o médica de por qué el corazón de Cartier comenzó a latir nuevamente. Los médicos del equipo médico de Cartier no estuvieron disponibles para hacer comentarios esta semana, dijo el hospital.

Pero McDaniel dijo que tenía una explicación espiritual: "Era Dios".

La terrible experiencia de Cartier comenzó el 8 de abril, cuando tuvo una fiebre que Anderson trató con Tylenol.

“Pensé que era un resfriado y que desaparecería”, dijo.

Al día siguiente su estado empeoró. Se le enfriaron las manos y los pies, se le puso la boca azul, sudaba, se le formaban círculos oscuros alrededor de los ojos y le costaba respirar.

Bebió mucha agua ese día y se quedó en la cama, lo que a Anderson le pareció extraño porque suele ser un niño activo.

Ella supo que algo realmente andaba mal cuando Cartier orinó su cama, dijo.

Conoce el testimonio de Walter Ortega Guzmán, de 60 años.

Llamó a la línea de enfermería del Children’s Hospital Colorado, quienes al escuchar los síntomas le recomendaron acudir al hospital de inmediato.

Durante las pruebas de diagnóstico para enfermedades como la diabetes, los ojos de Cartier se pusieron en blanco y los médicos no pudieron encontrarle el pulso, dijeron Anderson y McDaniel. Dijeron que había sufrido un paro cardíaco.

Comenzaron a administrarle RCP, pero fue en vano. Anderson miró impotente.

“Los médicos le presionaban el pecho”, dijo. “Comencé a llorar y a ponerme histérica”.

El personal médico la escoltó fuera de la sala de emergencias.

Según los Institutos Nacionales de Salud, el paro cardíaco ocurre cuando el corazón deja de bombear repentina e inesperadamente y la sangre deja de fluir al cerebro y otros órganos vitales.

Causa entre 300,000 y 450,000 muertes en Estados Unidos cada año, dijo la agencia.

Los sobrevivientes de un paro cardíaco pueden sufrir daño cerebral y lesiones en órganos internos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

En 2019, la excursionista británica Audrey Schoeman, de 34 años, sobrevivió a lo que los médicos llamaron el paro cardíaco más largo en la historia de España después de que su corazón se detuviera durante seis horas en una tormenta de nieve, según Today.com.

A diferencia de McDaniel, ella no recibió atención médica inmediata pero de alguna manera sobrevivió.

Los médicos de la sala de emergencias le habían diagnosticado a McDaniel una infección causada por la bacteria Streptococcus del grupo A. Los padres de Cartier dijeron que no sabían qué infección podría haber sufrido su hijo más allá de esta descripción, aunque el estreptococo A puede causar diversas infecciones, desde faringitis estreptocócica hasta escarlatina.

La afección provocó sepsis, la respuesta extrema del cuerpo a una infección, dijeron.

Cada año en los EEUU, más de 75,000 bebés y niños desarrollan sepsis grave, según la Academia Estadounidense de Pediatría. Casi 7,000 de ellos mueren, más que los 1,800 niños que mueren de cáncer cada año, según Alex's Lemonade Stand Foundation, una organización benéfica contra el cáncer pediátrico.

Cuando el corazón de Cartier se detuvo, los médicos lo colocaron en una forma de soporte vital en el que se bombea sangre a través de un pulmón artificial, donde se agrega oxígeno y se elimina el dióxido de carbono, dijeron sus padres.

El tratamiento mantiene vivo al paciente temporalmente incluso si su corazón no funciona, pero los médicos deben determinar si los órganos y otras partes del cuerpo se recuperarán, dijo el Dr. Michael Fundora, cardiólogo pediátrico de Children's Healthcare of Atlanta, que no estaba involucrado en el cuidado de Cartier y no revisó su historial médico.

El personal médico pasó 30 minutos tratando de reanimar a McDaniel mientras su torrente sanguíneo estaba siendo atacado por el estreptococo A, dijeron sus padres. Luego, Cartier fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos.

"En ese momento, simplemente estamos orando por lo mejor", dijo Anderson.

El peor de los miedos

Los médicos le dijeron a la familia que era poco probable que Cartier sobreviviera.

"Estaba conectado a soporte vital, pero era sólo cuestión de tiempo antes de que la máquina dejara de funcionar", dijo Anderson, le dijeron los médicos.

Esa noche, otros miembros de la familia fueron al hospital para despedirse del niño de 4 años, descrito por sus padres como un “protector natural” que espera aventuras emocionantes, como encontrar arañas y jugar juegos en la sala de juegos.

“No voy a mentir, sí tenía dudas de que todo iba a estar bien. Soy humano”, dijo Anderson, quien tiene otros seis hijos, incluidos tres con McDaniel. "Estoy pensando: '¿Cómo les voy a decir a mis hijos que no traeré a su hermano a casa?'"

“Estaba tratando de hacer las paces para que esto sea lo que Dios quiere”.

Apoyándose en su fe, dijo que le pidió a Dios que estuviera con su hijo.

Poco después, el corazón de Cartier empezó a latir.

Nueva oportunidad

Inicialmente, los médicos creyeron que Cartier quedaría ciego porque la parte del cerebro que regula la visión estaba dañada por la falta de oxígeno, dijeron sus padres. Pero los médicos luego cambiaron su pronóstico y dijeron que conservaría la visión, dijeron.

Continúa en diálisis y tubos respiratorios y se ha sometido a múltiples cirugías de injerto de piel después de que la infección deteriorara su piel.

Daniel A. Vélez, jefe de la división de cirugía cardiotorácica del Phoenix Children's Hospital, dijo que el rápido personal del hospital en Colorado aparentemente logró proporcionar un nivel de oxígeno al cerebro de Cartier que le dio la oportunidad de sobrevivir.

“La respiración se recuperó un poco”, dijo Vélez, quien no participó en el cuidado de Cartier y no revisó su historial médico. "Fue una recuperación notable".

Vélez dijo que el pronóstico a largo plazo de Cartier no está claro porque la capacidad de recuperación del cerebro y los riñones en desarrollo de un niño es a menudo impredecible.

También es posible que haya sufrido daños en otros órganos, dijo Fundora.

Por ahora, dijeron sus padres, no hay un calendario para el alta de Cartier del hospital.

Anderson dijo que se culpa por no haberlo llevado al hospital antes, como sugirió McDaniel.

"Si hubiera esperado más, habría progresado", dijo. "Esperé demasiado".

El artículo fue publicado originalmente en NBC News. Haz clic aquí.