La Corte Suprema escuchará argumentos sobre el plan de alivio de la deuda estudiantil de Biden

WASHINGTON - La Corte Suprema está a punto de escuchar argumentos sobre el plan de alivio de la deuda estudiantil del presidente Joe Biden, que afecta a millones de prestatarios que podrían ver sus préstamos limpiados o reducidos.

Hasta ahora, los jueces designados por republicanos han evitado que el plan del presidente demócrata entrara en vigencia, y queda por ver cómo la Corte, dominó 6-3 por los conservadores, responderá. Los jueces han programado dos horas de argumentos en el caso el martes, aunque probablemente pasará más tiempo. El público puede escuchar en el sitio web de la corte a partir de las 10 a.m. EST.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Donde las cosas se adelantan a la audiencia y qué esperar:

¿Cómo funciona el plan de perdón?

El plan de perdón de la deuda anunciado en agosto cancelaría $10,000 en deuda federal de préstamos estudiantiles por aquellos que ganan menos de $125,000 o hogares con menos de $250,000 en ingresos por año. Los ganadores de Pell Grant, que generalmente demuestran más necesidades financieras, obtendrían $10,000 adicionales en la deuda perdonada.

Los estudiantes universitarios califican si sus préstamos fueron desembolsados antes del 1 de julio. El plan hace que 43 millones de prestatarios sea elegible para algún perdón de deuda, con 20 millones que podrían tener su deuda completamente, según el gobierno de Biden.

La Casa Blanca dice que 26 millones de personas han solicitado el alivio de la deuda, y 16 millones de personas ya habían aprobado su alivio. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que el programa costará alrededor de $400,000 millones en las próximas tres décadas.

¿Cómo terminó el problema en la Corte Suprema?

La Corte Suprema está escuchando dos desafíos al plan. Uno involucra seis estados liderados por los republicanos que demandaron. El otro involucra una demanda presentada por dos estudiantes.

Un tribunal inferior desestimó la demanda que involucró a los siguientes estados: Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur. El tribunal dijo que los estados no podían impugnar el programa porque no fueron dañados por él. Pero un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones Federales en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 8º Circuito, todos ellos designados por presidentes republicanos, suspendieron el programa durante una apelación. La Corte Suprema acordó intervenir.

El caso de los estudiantes involucra a Myra Brown, que no es elegible para el alivio de la deuda porque sus préstamos se mantienen comercialmente, y Alexander Taylor, quien es elegible por solo $10,000 y no por los $20,000 completos porque no recibió una subvención de Pell. Dicen que el gobierno de Biden no pasó por el proceso adecuado para promulgar el plan, entre otras cosas.

El juez de distrito estadounidense con sede en Texas, Mark Pittman, designado por el presidente Donald Trump, se puso del lado de los estudiantes y falló para bloquear el programa. Pittman dictaminó que el gobierno de Biden no tenía una autorización clara del Congreso para implementar el programa. Un tribunal federal de apelaciones dejó el fallo de Pittman en su lugar, y la Corte Suprema acordó retomar el caso junto con el desafío de los Estados.

¿Cómo llegó Biden a cancelar la deuda?

Para cancelar la deuda de préstamos estudiantil, el gobierno de Biden se basó en la Ley de Oportunidades de Ayuda de Educación Superior para Estudiantes, comúnmente conocida como la Ley de Héroes. Originalmente promulgada después del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, la ley inicialmente tenía la intención de evitar que los miembros del servicio estuvieran peor financieramente mientras luchaban en guerras en Afganistán e Irak. Ahora extendido, permite al Secretario de Educación renunciar o modificar los términos de los préstamos federales para estudiantes según sea necesario en relación con una emergencia nacional.

Trump, un republicano, declaró que la pandemia del COVID-19 es una emergencia nacional en marzo de 2020, pero Biden anunció recientemente que la designación finalizará el 11 de mayo. El gobierno de Biden ha dicho que el fin de la emergencia nacional no cambia el argumento legal para el estudiante Cancelación de la deuda de préstamos porque la pandemia afectó a millones de estudiantes prestatarios que podrían haberse quedado atrás en sus préstamos durante la emergencia.

¿De qué es probable que pregunten los jueces?

Espere que los jueces se centren en varios grandes problemas. El primero es si los estados y los dos prestatarios tienen derecho a demandar el plan en primer lugar, un concepto legal llamado "posición". Si no lo hacen, eso borra el camino para que el gobierno Biden continúe con ella. Para demostrar que tienen posición, los estados y los prestatarios tendrán que demostrar en parte que el plan los perjudica financieramente.

Más allá de estar de pie, los jueces también preguntarán si la Ley de Héroes le da al gobierno de Biden el poder de promulgar el plan y cómo fue para hacerlo.

¿Cuándo sabrán los prestatarios el resultado?

Probablemente pasarán meses antes de que los prestatarios aprendan el resultado del caso, pero hay una especie de fecha límite. El tribunal generalmente emite todas sus decisiones a fines de junio antes de ir en vacaciones de verano.

Si la deuda se cancela o no, la resolución del caso traerá cambios. Mientras que los pagos federales de préstamos estudiantiles se detienen actualmente, eso finalizará 60 días después de que se resuelva el caso. Y si el caso no se ha resuelto antes del 30 de junio, los pagos comenzarán 60 días después de eso.