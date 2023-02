¿Cuál sería el motivo detrás del mortal tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Michigan?

EAST LANSING, Michigan — La policía identificó al hombre de 43 años que mató a tres estudiantes e hirió a cinco en la Universidad Estatal de Michigan y dijo el martes que una pista del público provocó una confrontación con oficiales a millas del campus donde el atacante se disparó a sí mismo y murió.

Los investigadores aún estaban averiguando por qué Anthony McRae disparó dentro de Berkey Hall y MSU Union, un lugar popular para que los estudiantes coman y estudien, poco antes de las 8:30 p.m. del lunes. Los tiroteos provocaron el cierre del campus y una persecución que terminó aproximadamente tres horas después.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

“No tenemos absolutamente ninguna idea de cuál fue el motivo”, dijo Chris Rozman, subjefe de policía del campus, y agregó que McRae no era estudiante ni empleado del estado de Michigan.

“Esto todavía es fluido”, sostuvo Rozman. “Todavía hay escenas del crimen que se están procesando, y todavía estamos en el proceso de juntar las piezas para tratar de entender qué sucedió”.

Todos los muertos y heridos eran estudiantes, agregó Rozman. Cinco permanecieron en estado crítico en el Hospital Sparrow, según informó el Dr. Denny Martin, quien luchó por contener las lágrimas durante una conferencia de prensa.

“Nuestra comunidad espartana se tambalea hoy”, expresó en la sesión informativa la gobernadora Gretchen Whitmer, quien es graduada de la Universidad Estatal de Michigan.

El presidente Joe Biden prometió su apoyo durante una llamada telefónica, añadió Whitmer.

“Lamentamos la pérdida de hermosas almas y rezamos por quienes continúan luchando por sus vidas. … Otro lugar que se supone que trata sobre la comunidad y la unión destrozada por las balas y el derramamiento de sangre”, dijo Whitmer.

La Universidad Estatal de Michigan tiene alrededor de 50,000 estudiantes, incluidos 1,.000 que viven en el campus. Mientras cientos de oficiales recorrían el campus de East Lansing, ubicado a unos 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Detroit, los estudiantes se escondieron donde pudieron el lunes por la noche.

Durante ese tiempo, la policía publicó una foto del sospechoso y un “ciudadano alerta” lo reconoció en el área de Lansing, comentó Rozman.

“Eso era exactamente lo que estábamos tratando de lograr al publicar esa imagen. No teníamos idea de dónde estaba en ese momento”, dijo Rozman.

La policía confrontó a McRae a unas 5 millas del campus en un área industrial, donde se quitó la vida, dijo Rozman.

McRae estuvo en libertad condicional durante 18 meses hasta mayo de 2021 por poseer un arma oculta cargada sin permiso, según el Departamento Correccional del estado.

Dominik Molotky dijo que estaba aprendiendo sobre la historia de Cuba alrededor de las 8:15 p.m. cuando él y los otros estudiantes escucharon un disparo fuera del salón de clases. Le dijo al programa matutino "Good Morning America" de ABC que unos segundos después, el hombre armado entró y disparó tres o cuatro rondas más mientras los estudiantes se cubrían.

“Estaba agachándome y cubriéndome, y lo mismo con el resto de los estudiantes. Dejó cuatro rondas más y cuando se quedó en silencio durante unos 30 segundos a un minuto, dos de mis compañeros de clase comenzaron a romper una ventana y eso tardó unos 30 segundos en suceder. Había vidrio por todas partes”, comentó Molotky.

“Después de eso, rompimos la ventana y salí de allí, y luego lo reservé de regreso a mi apartamento”, dijo. No estaba seguro de si los disparos alcanzaron a alguno de los estudiantes.

Claire Papoulias, estudiante de segundo año, describió en el programa "Today" de NBC cómo ella y otros estudiantes se apresuraron a escapar de una clase de historia por una ventana después de que el hombre armado entró por una puerta trasera y comenzó a disparar.

“Había un muchacho en mi clase, y él estaba esperando afuera de la ventana, y estaba atrapando a la gente y ayudándola a bajar”, dijo Papoulias. “Tan pronto como me caí por la ventana, golpeé un poco el suelo. Agarré mi mochila y mi teléfono, y recuerdo que corrí para salvar mi vida”.

Ryan Kunkel, de 22 años, asistía a una clase en el Edificio de Ingeniería cuando se enteró del tiroteo a través de un correo electrónico de la universidad. Kunkel y otros 13 estudiantes apagaron las luces y actuaron como si "hubiera un tirador justo afuera de la puerta", dijo.

“Nada salió de la boca de nadie” durante más de cuatro horas, indicó.

Ted Zimbo comentó que estaba caminando hacia su dormitorio cuando se encontró con una mujer con “una gran cantidad de sangre sobre ella”.

“Ella me dijo: ‘Alguien entró en nuestro salón de clases y comenzó a disparar'”, compartió Zimbo a The Associated Press. “Sus manos estaban completamente cubiertas de sangre. Estaba en sus pantalones y sus zapatos. Ella dijo: ‘Es la sangre de mi amigo’”.

Zimbo agregó que la mujer se fue a buscar el auto de un amigo mientras él regresaba a su camioneta y se cubrió con una manta para esconderse durante tres horas.

Todas las clases, deportes y otras actividades fueron canceladas por 48 horas.

La presidenta interina de la universidad, Teresa Woodruff, expresó que sería un momento "para pensar, llorar y unirnos". “Esta comunidad espartana, esta familia, volverá a estar unida”, dijo Woodruff.

El tiroteo se produjo un día antes del quinto aniversario del tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, que mató a 17 personas y es el último de lo que se ha convertido en un año nuevo mortal en los Estados Unidos.

Docenas de personas han muerto en tiroteos masivos en lo que va de 2023, sobre todo en California, donde 11 personas murieron mientras daban la bienvenida al Año Nuevo Lunar en un salón de baile popular entre los estadounidenses asiáticos mayores.