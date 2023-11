Juez reprende a Trump durante su testimonio en el juicio por fraude civil: ‘esto no es un mitin político’

What to Know l juez que preside el juicio por fraude civil de Donald Trump le advirtió que mantuviera sus respuestas concisas, recordándole a él y a la sala del tribunal que “esto no es un mitin político”, cuando el expresidente y principal candidato republicano a la presidencia comenzó a testificar en una demanda que lo acusa de inflando dramáticamente su patrimonio neto.

El turno de Trump como testigo, en un caso que se centra en la marca empresarial que pasó décadas elaborando, representa una notable convergencia de sus problemas legales y sus aventuras políticas en un momento en el que también enfrenta acusaciones penales mientras compite por recuperar el poder en Casa Blanca en 2024.

El testimonio le da la oportunidad de intentar utilizar el estrado como plataforma de campaña, pero su formato bajo juramento, ante un juez que ya lo ha multado por comentarios incendiarios fuera del tribunal, también invita a un claro peligro para un empresario y candidato conocido por un estilo retórico sin frenos.

NUEVA YORK -- El juez que preside el juicio por fraude civil de Donald Trump le advirtió que mantuviera sus respuestas concisas, recordándole a él y a la sala del tribunal que “esto no es un mitin político”, cuando el expresidente y principal candidato republicano a la presidencia comenzó a testificar en una demanda que lo acusa de inflando dramáticamente su patrimonio neto.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“No tenemos tiempo que perder. Tenemos un día para hacer esto”, dijo en un momento un exasperado juez de la Corte Suprema, Arthur Engeron, quien también dijo: "Además de que las respuestas no responden, son repetitivas".

El turno de Trump como testigo, en un caso que se centra en la marca empresarial que pasó décadas elaborando, representa una notable convergencia de sus problemas legales y sus aventuras políticas en un momento en el que también enfrenta acusaciones penales mientras compite por recuperar el poder en Casa Blanca en 2024.

El testimonio le da la oportunidad de intentar utilizar el estrado como plataforma de campaña, pero su formato bajo juramento, ante un juez que ya lo ha multado por comentarios incendiarios fuera del tribunal, también invita a un claro peligro para un empresario y candidato conocido por un estilo retórico sin frenos.

Las tensiones entre Engeron y Trump, que ya se evidenciaron el mes pasado cuando el juez le impuso una multa de $10,000 por comentarios incendiarios fuera del tribunal, se hicieron evidentes el lunes cuando el expresidente fue regañado repetidamente por la extensión y el contenido de sus respuestas.

"Señor. Kise, ¿puedes controlar a tu cliente? Esta no es un mitin político. Esta es una sala de audiencias”, dijo Engeron al abogado de Trump, Christopher Kise, quien también tuvo enfrentamientos con el juez.

El juez añadió más tarde: "No quiero escuchar todo lo que este testigo tiene que decir. Tiene mucho que decir que no tiene nada que ver con el caso ni con las preguntas".

Trump caminó lentamente hacia el estrado de los testigos, tirando de la chaqueta de su traje mientras se preparaba para horas de preguntas en una demanda del fiscal general del estado de Nueva York que lo acusa a él y a su compañía de inflar los valores de sus propiedades y engañar a bancos y aseguradoras en el proceso de negocios y préstamos.

Haciéndose eco de la postura adoptada por dos de sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric, en sus propios testimonios el mes pasado, Trump trató de restar importancia a su participación directa en la preparación y evaluación de los estados financieros que, según el fiscal general, estaban tremendamente inflados y fraudulentos.

“Lo único que hice fue autorizar y decirle a la gente que dieran lo necesario para que los contadores hicieran los estados financieros”, dijo. En cuanto a los resultados, “los miraría, los vería y tal vez en algunas ocasiones tendría algunas sugerencias”.

También minimizó la importancia de las declaraciones, que fueron a los bancos y otros para asegurar financiación y acuerdos. Como lo hizo antes de testificar, Trump restó importancia a las declaraciones, señalando un descargo de responsabilidad que, según él, equivalía a decirle a los destinatarios que hicieran sus propios cálculos.

"Los bancos no los encontraron muy relevantes y tenían una cláusula de exención de responsabilidad; se la llamaría una cláusula de declaración sin valor", dijo, insistiendo en que después de décadas en el sector inmobiliario, "probablemente conozco a los bancos tan bien como cualquiera… saber lo que miran. Miran el trato, miran la ubicación.

Trump se quejó ante el tribunal de que sus estados financieros de 2014 no deberían ser objeto de demanda en absoluto.

"En primer lugar, fue hace mucho tiempo, está mucho más allá del plazo de limitaciones", dijo Trump antes de atacar al juez, diciendo que permitió a los abogados estatales presentar demandas que involucraran documentos de hace años "porque siempre fallan en mi contra".

Engoron dijo: "Puedes atacarme de la forma que quieras, pero por favor responde las preguntas".

La sala del tribunal en 60 Center St. ya se ha convertido en un destino familiar para Trump. Ha pasado horas durante el último mes sentado voluntariamente en la mesa de la defensa, observando el proceso. Trump subió una vez al estrado, inesperada y brevemente, después de ser acusado de violar una orden de silencio parcial. Trump negó haber violado las reglas, pero el juez Arthur Engoron no estuvo de acuerdo y lo multó de todos modos.

Antes del lunes, el discurso de Trump tuvo lugar fuera de la sala del tribunal, donde aprovechó al máximo la gran cantidad de medios de comunicación reunidos para expresar su indignación y darle un giro a los procedimientos del día de la manera más favorable.

Aunque Michael Cohen, su abogado convertido en testigo, inicialmente había dicho que planeaba estar también en la corte, dijo a The Associated Press el lunes que ya no asistiría porque su presencia creaba un potencial desafío de seguridad.

Ana Ledo nos informa.

Entre los temas que probablemente se tratarán: el papel de Trump en la toma de decisiones de su empresa, en la valoración de sus propiedades y en la preparación de sus estados financieros anuales. Es probable que le pregunten a Trump sobre los préstamos y otros acuerdos que se hicieron utilizando las declaraciones y qué intención, si la hubo, tuvo al presentar su riqueza a los bancos y aseguradoras de la forma en que lo hicieron los documentos.

Eric Trump, el hijo mediano del expresidente, que testificó en el caso la semana pasada, dijo que su padre estaba ansioso por su aparición en el estrado.

“Sé que está muy emocionado de estar aquí. Y piensa que ésta es una de las injusticias más increíbles que jamás haya visto. Y realmente lo es”, dijo el joven Trump a los periodistas el viernes, insistiendo en que su familia estaba ganando a pesar de que el juez ya falló mayoritariamente en su contra.

A diferencia de la mayoría de los estadounidenses, Trump tiene amplia experiencia respondiendo preguntas de abogados y tiene un largo historial de declaraciones y testimonios en los tribunales que ofrecen una idea de cómo podría responder. Pero Cohen, quien trabajó para Trump durante más de una década, dijo que nada en el pasado de Trump se ha acercado a lo que enfrenta ahora, ya que se trataba en gran medida de asuntos civiles "donde, aunque los montos en dólares eran de millones de dólares, nunca fueron de ninguna consecuencia real para él o obviamente para su libertad”.

"En este momento, este caso del fiscal general de Nueva York es una amenaza a la extinción de su empresa homónima, así como a su futuro financiero", dijo. Las elecciones de 2020 y el acaparamiento de documentos en su club de Mar-a-Lago "tienen consecuencias mucho más importantes, más concretamente la terminación de su libertad".

Brinkley, el historiador, dijo que había pocos precedentes para la aparición de Trump, pero dijo que no será la primera vez que un ex presidente sube al estrado en un juicio acusándolo de haber actuado mal. Señaló un caso ocurrido en 1915, cuando, después de postularse sin éxito para un tercer mandato como candidato de un tercer partido, el ex presidente Theodore Roosevelt fue demandado por difamación por criticar al jefe del Partido Republicano de Nueva York, William Barnes.

El juez finalmente falló a favor de Roosevelt después de un juicio de cinco semanas, en el que el ex presidente pasó ocho días en el estrado de los testigos.

“Fueron cinco semanas de gran tensión”, escribió en una carta a su hijo. “Pero el resultado fue un gran triunfo, y estoy obligado a que no habrá más demandas por difamación en lo que a mí respecta y para el no presentar para mí al menos ninguna participación activa en la política”.