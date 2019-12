Donald Trump continúa tuiteando sobre Puerto Rico

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump volvió a utilizar su cuenta de Twitter para criticar a los Demócratas, alegando que estos quieren paralizar el gobierno si no se rescatan las finanzas de Puerto Rico.

"Los Demócratas quieren paralizar el gobierno si no rescatamos a Puerto Rico y les damos miles de millones a sus aseguradoras por el fracaso de Obama Care. No!", escribió Trump.

Anoche, el presidente publicó otro tuit para criticar la lucha por brindar rescate financiero a las compañías aseguradoras en la Isla con "el dinero de los contribuyentes".

En un breve texto, Trump responsabiliza a los Demócratas de intentar dar un alivio económico en la industria de la salud, no sin antes indicar que el ObamaCare es un desastre.

"Los Demócratas están tratando de rescatar financieramente a compañías aseguradoras del desastroso ObamaCare y Puerto Rico con el dinero de tus contribuciones. ¡Triste!", dicta el tuit.

The Democrats want to shut government if we don't bail out Puerto Rico and give billions to their insurance companies for OCare failure. NO!