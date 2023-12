El gobernador de Dakota del Norte abandona la contienda por la nominación presidencial republicana

WASHINGTON DC - El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, anunció este lunes que abandonará la contienda por la nominación presidencial republicana de 2024 después de no calificar para los debates más recientes.

"Los requisitos del debate en la sede del Comité Nacional Republicano están nacionalizando el proceso primario y quitando el poder de la democracia a los ciudadanos comprometidos y reflexivos de Iowa y New Hampshire", dijo Burgum en un comunicado criticando las reglas que lo mantuvieron fuera de debates recientes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"La misión del RNC es ganar elecciones", continuó. "No es su misión reducir la competencia y restringir las nuevas ideas 'reduciendo el campo' meses antes de los caucus de Iowa o de las primeras primarias de la nación en New Hampshire. Estos criterios arbitrarios aseguran ventajas para los candidatos de los principales mercados mediáticos de las costas frente a aquellos en el centro del país."

Burgum argumentó que ninguno de los criterios del debate constituye una calificación para ocupar el cargo de presidente. Dijo: "Este esfuerzo por nacionalizar el sistema de primarias no es saludable para el futuro del partido, especialmente para un partido que proclama valorar el liderazgo externo a Washington".

Su anuncio se produce apenas unas semanas después de que dijera en un evento en Des Moines, Iowa, que no suspendería su campaña antes de las primarias republicanas de New Hampshire, pautadas para el 23 de enero de 2024.

"Estamos haciendo todo lo posible para que nuestro nombre aparezca en las 50 boletas estatales", dijo en ese momento. "Iowa, New Hampshire, absolutamente positivamente. Estaremos aquí. Haremos campaña en Iowa y en New Hampshire. Los votantes deciden, no los expertos".

Burgum, de 67 años, que se ha desempeñado como gobernador de Dakota del Norte desde 2016, estuvo constantemente detrás de muchos de los otros candidatos en las encuestas para la nominación republicana. El expresidente Donald Trump sigue liderando el grupo.