“Me duele que ya no esté aquí”: recuerdan a joven de 20 años baleado durante el feriado

CHICAGO - Durante este fin de semana feriado en Chicago se registraron varios incidentes violentos en los que ocho personas murieron y 37 resultaron heridos desde la noche del viernes, según información preliminar de la policía de Chicago.

Entre las víctimas mortales se encuentra un joven hispano, quien se había graduado hace un año de la preparatoria.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Anthony Casares, de 20 años, caminaba por la acera de la calle 98 sur de la Avenia L cuando una bala lo impactó en la espalda y le quitó la vida.

Sus amigos y familiares siguen sin creer lo que sucedió.

“Quería convertirse en mecánico, quería hacer muchas cosas. Recuerdo que estábamos jugando baloncesto y fuimos a arreglar mi teléfono no hace mucho. Me duele que ya no esté aquí”, dijo Artis, amigo de Casares.

“Era tan tierno, no se merecía nada malo. Se merecía que sus sueños se hicieran realidad”, expresó su amiga Jackie.

En el vecindario de Lakeview East, William Hair, de 35 años, fue asesinado mientras caminaba a una amistad a su casa el sábado a tempranas horas de la mañana, según indicaron familiares.

“La ciudad de Chicago tiene que orar para que cosas así ya no sucedan, y que otra familia como la de nosotros no sufra de la misma forma. Una tragedia sin sentido”, sostuvo Matthew Hair, hermano de William.

Cabe mencionar que este es el primer fin de semana feriado que pone a prueba la estrategia de la administración del nuevo alcalde Brandon Johnson para frenar la violencia en la ciudad.

Con el objetivo de detener incidentes violentos, algunos oficiales de policía fueron notificados que uno de sus días libres sería cancelado.“Significa mucho para mí que no solo estés comprometido a servir y proteger, sino que lo hagas en los días en que deberías o podrías estar descansando”, dijo Johnson.

Por su parte, residentes de Chicago aseguraron que sus opciones son limitadas al momento de protegerse.

"Pues no salgo, ya no más llegan las 6 p.m. Mis hijos trabajan de noche", comentó María, una residente de Chicago.

Mientras tanto, la familia de Anthony Casares dijo tener varias preguntas sin respuestas y espera que pronto la policía le tenga detalles sobre el asesinato.