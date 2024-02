Vivo de milagro: vendedor sobrevive gracias a una tableta que detuvo un balazo

El propietario de una casa en Fort Worth disparó contra un vendedor de una compañía de electricidad cuando llegó a tocar a su puerta. Ahora la policía emitió una orden de arresto.

La víctima, que pidió no ser identificado, no resultó herida gracias a su tableta de trabajo que detuvo la bala.

En sus diez años haciendo ventas puerta a puerta para Reliant Energy, dijo que nunca había tenido un día como el jueves y tiene la prueba.

“Por ahí habría salido la bala”, dijo mientras señalaba un diminuto bulto en la parte posterior de su tableta de trabajo.

Dice que fue de puerta en puerta en un vecindario del este de Fort Worth el jueves por la mañana alrededor de las 11:30 a. m. preguntando a los propietarios sobre sus facturas de electricidad. Llamó a esta puerta en la cuadra 3100 de Purington Avenue y dijo que lo recibió un hombre con una pistola.

“Simplemente salió y me apuntó directamente con el cañón y luego me disparó y me dijo: -Negro, vete de aquí-. Tengo suerte de que no me haya impactado, sino que haya impactado la tableta”,dijo la víctima quien recordó que normalmente lleva la tableta a su lado.

El vendedor se escapó y llamó a la policía, pero al llegar al lugar, el sospechoso no estaba.

La policía dice que ahora hay una orden de arresto para el propietario de la casa, quien podría enfrentar cargos de agresión agravada con arma mortal y delitos de odio.

“Estás viendo varios cargos diferentes porque simplemente no se puede disparar un arma a un ser humano sin ningún motivo, sin ninguna amenaza involucrada”, dijo Calzada.

Una fotografía de la tableta tomada por el vendedor muestra el agujero en la tableta antes de que retiraran la bala.

"Esto es lo único que siempre temo: que me disparen en la puerta y hoy sucedió", dijo el vendedor.

En un comunicado, Reliant dijo: “Estamos en el proceso de aprender más, pero afortunadamente el agente de ventas no resultó herido. La seguridad de los agentes de ventas es nuestra principal prioridad y estamos trabajando con las autoridades locales en los próximos pasos”.