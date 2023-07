Hallan a 3 marines dentro de un vehículo en gasolinera de Carolina del Norte

Tres personas halladas muertas en el interior de un vehículo en una gasolinera de Carolina del Norte el domingo eran marines de primera clase basados en Camp LeJeune, informó el martes el Cuerpo de Marines.

La causa y las circunstancias de las muertes están siendo investigadas, según las autoridades.

Los tres marines fueron encontrados sin vida en una gasolinera Speedway en Hampstead, a unas 30 millas al suroeste de Camp LeJeune, alrededor de las 9 a.m., dijeron los marines y la oficina del sheriff del condado de Pender.

Un funcionario de información pública de la oficina del alguacil no estaba disponible para hacer comentarios el martes por la noche.

El sargento del alguacil Chester Ward dijo a The Associated Press que no se encontraron drogas en el vehículo. La oficina del sheriff dijo que no hay amenaza para el público.

Los agentes estaban investigando un informe de una persona desaparecida cuando descubrieron a tres personas fallecidas, dijo la oficina del alguacil en un comunicado.

Los infantes de marina fueron identificados como el cabo primero Tanner J. Kaltenberg, de 19 años, de Madison, Wisconsin; el cabo primero Merax C. Dockery, de 23 años, de Pottawatomie, Oklahoma; y el cabo primero Iván R. García, de 23 años, de Naples, Florida.

Eran miembros del Batallón Logístico de Combate 2, Regimiento Logístico de Combate 2, 2º Grupo Logístico de Marines, dijo el Cuerpo de Marines.

"Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros del soldado de primera Kaltenberg, el soldado de primera Dockery y el soldado de primera García", dijo en un comunicado el general de brigada Michael E. McWilliams, comandante general del 2º Grupo Logístico de Marines.

Marine Corps Base Camp LeJeune está en la costa de Carolina del Norte. Es la base de operaciones de la II Fuerza Expedicionaria de Marines, la 2ª División de Marines y el 2º Grupo Logístico de Marines, entre otros, según su sitio web.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Phil Helsel para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de NBC News entra aquí.