Jenniffer González hace un llamado para combatir el VIH/SIDA

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, participó el lunes, de una conferencia virtual junto a la excongresista Ileana Ros-Lehtinen y Jesse Milán, presidente y director ejecutivo de la organización AIDS United, para discutir la importancia de continuar trabajando de forma bipartita en el Congreso para poner fin a la epidemia del VIH.En su desempeño como copresidenta del Caucus del HIV/SIDA en el Congreso, la comisionada se ha mostrado comprometida con trabajar de forma bipartita para avanzar en la legislación y educar a los ciudadanos sobre la misma.

En marzo, la comisionada radicó el “Repeal Existing Policies that Encourage and Allow Legal (REPEAL) HIV Discrimination Act” para eliminar discriminación contra quienes viven con VIH/ SIDA y un plan de trabajo con los estados para modernizar las leyes, políticas y regulaciones federales y estatales. Actualmente, 34 estados y dos territorios de Estados Unidos tienen estatutos penales basados ​​en información obsoleta sobre el VIH / SIDA. Esta medida permitiría a los funcionarios federales, estatales y a las partes interesadas de la comunidad trabajar juntos para derogar las leyes dirigidas a las personas que viven con el VIH / SIDA. injustas en los Estados Unidos.

Hasta el 2018, en Puerto Rico se habían reportado 49,639 casos de infección y 29,391 muertes prevaleciendo el diagnóstico mayormente en hombres.

“Durante mi trayectoria en el servicio público, he trabajado los temas de la salud como prioridad y esta no es la excepción. En la isla a diario se reportan dos nuevos casos de VIH y aproximadamente un 9 por ciento de los ciudadanos que portan el virus no han sido diagnosticados. Debemos de continuar trabajando para avanzar legislación y fondos federales para remediar esta epidemia. Agradezco a mi amiga Ileana Ros-Lehtinen y a AIDS United por su compromiso y trabajo para continuar educando sobre este asunto que afecta a tantos”, expresó González Colón en comunicación escrita.

La congresista destacó la iniciativa a 10 años del presidente Trump, Plan para poner fin a la epidemia del VIH (EHE), que anunció durante su mensaje sobre el estado de la Unión de 2019. EHE tiene como objetivo reducir el número de nuevas infecciones por el VIH en los Estados Unidos en un 75 por ciento en cinco años, y luego en al menos un 90 por ciento en diez años, por un tiempo estimado.

“Debemos asegurarnos de que EHE, ahora en su segundo año, esté financiado con no menos de los 716 millones de dólares solicitados en la propuesta de presupuesto federal del año fiscal 2021 del presidente Trump, al tiempo que garantizamos el apoyo continuo y el aumento de fondos para programas críticos como Ryan White y de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA)”, añadió.

El Caucus de VIH / SIDA del Congreso es un espacio bipartita y bicameral dedicado a servir como centro de intercambio de información sobre los desarrollos relacionados con el VIH / SIDA a nivel mundial y nacional. Fundada en 2011 por los congresistas Barbara Lee, Trent Franks y Jim McDermott para explorar oportunidades y apoyar iniciativas de políticas que ayuden a lograr una generación libre de SIDA en los Estados Unidos y en todo el mundo.

