Juicio contra Trump: conoce a los siete miembros del jurado elegidos hasta el momento

Las primeras siete personas fueron seleccionadas para formar parte del jurado en el juicio por dinero secreto del expresidente Donald Trump en Nueva York el martes después de que dejaron en claro a ambas partes que podían emitir un veredicto justo e imparcial.

Fueron elegidos el segundo día del juicio, después de que los fiscales y el equipo de la defensa redujeron un grupo de 96 posibles jurados.

En un momento, el juez estatal Juan Merchán amonestó a Trump después de verlo decir algo en voz alta en dirección a uno de los miembros del jurado, a quien se le había preguntado sobre una publicación en las redes sociales que hizo el día que Joe Biden fue declarado ganador de las elecciones de 2020.

"No toleraré eso", dijo Merchan. "No permitiré que ningún jurado sea intimidado en esta sala del tribunal". Los abogados de Trump finalmente eliminaron a la mujer del jurado.

Los siete elegidos hasta ahora prestaron juramento el martes y Merchan les ordenó que regresaran a la corte el lunes.

Doce personas formarán parte del jurado y cada parte seleccionará suplentes. Se espera que el juicio dure hasta ocho semanas.

JURADO 1

Un hombre que vive en West Harlem y trabaja en ventas. Está casado, le gusta hacer "cualquier cosa al aire libre" y recibe noticias de The New York Times, Fox News y MSNBC.

JURADO 2

Una mujer que vive en Upper East Side y trabaja como enfermera de oncología en el Memorial Sloan Kettering. Está comprometida y le gusta pasar tiempo con familiares y amigos y llevar a su perro al parque. Recibe noticias de CNN, The New York Times, Google y Facebook.

JURADO 3

Un joven que ha vivido en Chelsea durante cinco años, trabaja como abogado en derecho corporativo y le gusta caminar y correr. Recibe noticias de The New York Times, The Wall Street Journal y Google.

JURADO 4

Un hombre de mediana edad que vive en el Lower East Side y trabaja en capacitación y consultoría de TI. Está casado, tiene un hijo y dos nietos. Dijo que "no tiene tiempo libre". Recibe noticias del New York Daily News, The New York Times, Google y X.

JURADO 5

Una joven que reside en Harlem y trabaja como profesora. Vive con su novio, le encanta escribir, el teatro y viajar. Recibe noticias de Google y TikTok y escucha podcasts sobre relaciones y cultura pop.

JURADO 6

Una joven que vive en Chelsea y trabaja como ingeniera de software. Recibe noticias de The New York Times, Google, Facebook y TikTok.

JURADO 7

Un hombre que vive en el Upper East Side y trabaja como abogado y litigante civil. Le gusta pasar tiempo al aire libre y recibe noticias del New York Times, el Wall Street Journal, el New York Post y el Washington Post.