Líder de mayoría republicana en la Cámara Baja anuncia que tiene cáncer

WASHINGTON - El líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Steve Scalise, anunció este martes que padece cáncer de sangre y que durante los meses que dure su tratamiento prevé seguir en activo.

"Después de varios días de no sentirme yo mismo durante la semana pasada, me hice análisis de sangre. Los resultados revelaron algunas irregularidades y después de someterme a pruebas adicionales me diagnosticaron un mieloma múltiple, un cáncer de sangre muy tratable", señaló en X (antiguamente Twitter).

Scalise, de 57 años y representante de Luisiana, apuntó que el tratamiento durará "varios meses" y que en ese tiempo espera seguir trabajando como líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, que está presidida por Kevin McCarthy y en la que los conservadores recuperaron el poder tras las elecciones de medio mandato del pasado noviembre.

El receso de los congresistas por las vacaciones de verano finalizará el próximo 12 de septiembre.

A partir de entonces uno de los temas prioritarios en Cámara será la negociación de los presupuestos del año que viene para evitar que se produzca un cierre temporal de la Administración gubernamental si para el 30 de septiembre los partidos no consiguen acercar posturas y llegar a un acuerdo.