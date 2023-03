Captado en video: poderoso tornado arrastra a una maestra fuera del salón de clases

LOS ÁNGELES, California - Un teléfono celular captó el momento en que una maestra fue sacada de su salón de clases y tirada al suelo durante un tornado en Montebello.

El video muestra a la maestra parada cerca de una puerta en la Preparatoria Vail mientras los estudiantes le dicen que alguien salió corriendo. Cuando abre la puerta, una fuerte ráfaga de viento la abre, saca a la maestra del aula y la tira al suelo.

Un estudiante le dijo a la estación hermana NBC4 que la maestra abrió la puerta del salón del segundo piso porque pensó que otro estudiante estaba afuera.

Cientos de residentes fueron testigos de un tornado que tocó tierra en Montebello el miércoles por la mañana, y relataron su experiencia con Telemundo 52 y NBCLA.

“Básicamente, abre la puerta para que el estudiante pueda entrar, y toda la puerta, vuela con la puerta y fue una locura”, dijo el estudiante. “Mi primer instinto fue ir a agarrarla porque es muy pequeña, es muy pequeña. Y sí, así que fue una locura. Todo fue una locura”.

El video mostraba a los estudiantes ayudando al maestro a levantarse. Según los informes, sufrió heridas leves.

El tornado dañó 17 edificios en la ciudad, 11 de ellos marcados con rojo, según el portavoz de Montebello, Michael Chee.

Ariel Cohen, meteorólogo a cargo del Servicio Meteorológico Nacional Los Ángeles/Oxnard, confirmó que fue un tornado el que provocó los daños. Dijo que los equipos todavía estaban inspeccionando el área para determinar qué tan fuerte era el tornado.

Los vientos dañinos siguieron a un día de clima severo que incluyó una advertencia de tornado el martes por la noche para el centro del condado de Ventura y el suroeste del condado de Los Ángeles. Se esperaba que el sistema se mudara el miércoles por la noche, pero no antes de otra ola de lluvias dispersas.

En la comunidad de Carpintería, en el condado de Santa Bárbara, el NWS confirmó que un tornado dañó un parque de casas móviles el martes por la noche.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.