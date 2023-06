Muere Daniel Ellsberg, el denunciante que filtró los Papeles del Pentágono

NUEVA YORK— Daniel Ellsberg, el denunciante histórico que al filtrar los Documentos del Pentágono reveló dudas y engaños del gobierno sobre la guerra de Vietnam durante mucho tiempo e inspiró actos de represalia por parte del presidente Richard Nixon que ayudaron a conducir a su renuncia y a una histórico fallo de la Corte Suprema sobre la Primera Enmienda, ha muerto. Tenía 92 años.

Ellsberg, quien en febrero anunció que tenía una enfermedad terminal de cáncer de páncreas, murió el viernes por la mañana, según una carta de su familia publicada por una vocera, Julia Pacetti.

Hasta principios de la década de 1970, cuando reveló que él era la fuente de los sorprendentes informes de los medios sobre el estudio del Departamento de Defensa de 47 volúmenes y 7,000 páginas sobre el papel de Estados Unidos en Indochina, Ellsberg era un miembro bien ubicado de la élite militar y gubernamental. Se graduó de Harvard y se autodefinió como un "guerrero frío" que se desempeñó como consultor privado y gubernamental en Vietnam durante la década de 1960, arriesgó su vida en el campo de batalla, recibió las más altas autorizaciones de seguridad y llegó a ser de confianza para los funcionarios demócratas y republicanos.

UN GRAN "TALENTO PARA LA DISCRECIÓN"

Fue especialmente valorado, señalaría más tarde, por su "talento para la discreción".

Pero al igual que millones de otros estadounidenses, dentro y fuera del gobierno, se había vuelto contra la guerra de años en Vietnam, las afirmaciones del gobierno de que la batalla se podía ganar y que una victoria de los vietnamitas del norte sobre el sur respaldado por EEUU llevaría a la propagación del comunismo en toda la región. A diferencia de tantos otros opositores a la guerra, estaba en una posición especial para marcar la diferencia.

“Toda una generación de conocedores de la era de Vietnam se había desilusionado tanto como yo con una guerra que consideraban desesperada e interminable”, escribió en sus memorias de 2002, “Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers”. “Para 1968, si no antes, todos querían, como yo, vernos fuera de esta guerra”.

Los Documentos del Pentágono fueron encargados en 1967 por el entonces secretario de Defensa Robert S. McNamara, un destacado defensor público de la guerra que quería dejar atrás una historia completa de los EEUU y Vietnam y ayudar a sus sucesores a evitar el tipo de errores que cometería. Los documentos cubrieron más de 20 años, desde los fallidos esfuerzos de colonización de Francia en las décadas de 1940 y 1950 hasta la creciente participación de EEUU, incluidos los bombardeos y el despliegue de cientos de miles de tropas terrestres durante el mandato de Lyndon Johnson. Ellsberg fue uno de los invitados a trabajar en el estudio, centrándose en 1961, cuando el recién elegido presidente John F. Kennedy comenzó a agregar asesores y unidades de apoyo.

Más que nadie, Ellsberg encarnaba al individuo de conciencia, que solo respondía a su sentido del bien y del mal, incluso si el precio era su propia libertad. David Halberstam, el difunto autor y corresponsal de la guerra de Vietnam que conocía a Ellsberg desde que ambos fueron enviados al extranjero, lo describiría como un converso no común. Era muy inteligente, obsesivamente curioso y profundamente sensible, un proselitista nato que “veía los acontecimientos políticos en términos de absolutos morales” y exigía consecuencias por los abusos de poder.

Más que nadie, Ellsberg también encarnó la caída del idealismo estadounidense en la política exterior en las décadas de 1960 y 1970 y el derrocamiento del consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial de que el comunismo, real o sospechado, debería ser objeto de oposición en todo el mundo.

CUÁNDO SE PUBLICARON LOS DOCUMENTOS DEL PENTÁGONO

Los Documentos del Pentágono se publicaron por primera vez en The New York Times en junio de 1971, seguidos por The Washington Post, The Associated Press y más de una docena más. Documentaron que EEUU desafió un acuerdo de 1954 que prohibía la presencia militar extranjera en Vietnam, cuestionó si Vietnam del Sur tenía un gobierno viable, expandió en secreto la guerra a los países vecinos y planeó enviar soldados estadounidenses incluso cuando Johnson prometió que no lo haría.

El gobierno de Johnson había escalado la guerra de manera dramática y encubierta a pesar del “juicio de la comunidad de inteligencia del gobierno de que las medidas no” debilitarían a los norvietnamitas, escribió Neil Sheehan, del Times, un excorresponsal en Vietnam que más tarde escribió un libro ganador del Premio Pulitzer sobre la guerra, “Una mentira brillante que brilla”.

La identidad del filtrador se convirtió en un juego de adivinanzas nacional y Ellsberg resultó ser un sospechoso obvio, debido a su acceso a los documentos y su condena pública de la guerra durante los dos años anteriores. Con el FBI persiguiéndolo, Ellsberg se entregó a las autoridades de Boston, se convirtió en un héroe del movimiento contra la guerra y en un traidor de los partidarios de la guerra, etiquetado como el "hombre más peligroso de EEUU" por el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger, con quien Ellsberg alguna vez ha sido amigable.

Muchos vieron los documentos en sí mismos como una acusación no solo de un presidente o partido dado, sino de una generación de líderes políticos. La historiadora y filósofa Hannah Arendt señalaría que la creciente desconfianza hacia el gobierno durante la era de Vietnam, “la brecha de credibilidad”, se había “abierto en un abismo”.

“Las arenas movedizas de las declaraciones mentirosas de todo tipo, engaños y autoengaños, pueden engullir a cualquier lector que desee probar este material que, lamentablemente, debe reconocer como la infraestructura de casi una década de política interna en EEUU”, escribió.

El gobierno de Nixon rápidamente trató de bloquear más publicaciones con el argumento de que los periódicos comprometerían la seguridad nacional, pero la Corte Suprema de los EEUU falló 6-3 a favor de los periódicos el 30 de junio de 1971, un fallo importante de la Primera Enmienda que rechaza la restricción previa. El propio Nixon, inicialmente despreocupado porque los documentos eran anteriores a su tiempo en el cargo, estaba decidido a castigar a Ellsberg y formó un equipo renegado de "plomeros" de la Casa Blanca, dotados con una reserva de "dinero secreto" de la Casa Blanca y la misión de prevenir futuras filtraciones.

“No puedes dejarlo”, le dijo Nixon en privado a su jefe de personal, H.R. Haldeman. “No puedes dejar que el judío robe esas cosas y se salga con la suya. ¿Tú entiendes?"

Ellsberg enfrentó juicios en Boston y Los Ángeles por cargos federales de espionaje y robo, con una posible sentencia de más de 100 años. Había esperado ir a la cárcel, pero se salvó, en parte, por la ira de Nixon y los excesos de quienes lo rodeaban. El caso de Boston terminó en un juicio nulo porque el gobierno intervino conversaciones telefónicas entre un testigo de la defensa y su abogado. Los cargos en el juicio de Los Ángeles fueron desestimados después de que el juez Matthew Byrne se enterara de que los "plomeros" de la Casa Blanca, G. Gordon Liddy y E. Howard Hunt, habían robado la oficina del psiquiatra de Ellsberg en Beverly Hills, California.

Byrne dictaminó que “los extraños eventos han infectado incurablemente el enjuiciamiento de este caso”.

Mientras tanto, los "plomeros" continuaron con su ola de crímenes, en particular el allanamiento de la sede nacional del Partido Demócrata en junio de 1972, en el Hotel Watergate en Washington, D.C. El escándalo Watergate no impidió que Nixon obtuviera una reelección aplastante en 1972, pero se expandió rápidamente durante su segundo mandato y culminó con su renuncia en agosto de 1974. Las tropas de combate estadounidenses ya habían abandonado Vietnam y los norvietnamitas capturaron la capital del sur, Saigón, en abril de 1975.

“Sin la obsesión de Nixon conmigo, habría permanecido en el cargo”, dijo Ellsberg a The Associated Press en 1999. “Y si no hubiera sido destituido de su cargo, habría continuado con los bombardeos (en Vietnam)”.

La historia de Ellsberg se describió en el documental de 2009 "El hombre más peligroso de Estados Unidos: Daniel Ellsberg y los documentos del Pentágono". La película tuvo su estreno en la costa oeste a solo unas pocas cuadras de la sede de Rand Corp. en Santa Mónica, el antiguo lugar de trabajo de Ellsberg. Envió a estudiantes universitarios con volantes para instar a viejos colegas a asistir a la proyección, pero ninguno asistió.

Ellsberg nació en Chicago en 1931, de padres judíos que se convirtieron a la Ciencia Cristiana. Su padre era un ingeniero desempleado en los primeros años de la Gran Depresión y la familia se mudó más tarde a los suburbios de Detroit, donde su padre trabajaba en una planta que fabricaba bombarderos B-24. Daniel guardaba vívidos recuerdos de saber que los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor en 1941 y de los informes de los nazis bombardeando Londres y los estadounidenses bombardeando Alemania y Japón.

En su adolescencia, Ellsberg se encontró a sí mismo de acuerdo con Harry Truman y otros "liberales de la Guerra Fría", creyendo en los derechos civiles y la justicia económica en casa, y conteniendo a la Unión Soviética en el extranjero. También fue moldeado profundamente por la tragedia personal. Durante un viaje en automóvil en 1946, su padre se quedó dormido al volante y se estrelló contra una pared lateral, matando a la madre y la hermana menor de Ellsberg. Ellsberg miraría hacia atrás con una sensación de pérdida y desconfianza: su padre, la figura de autoridad, no había logrado mantener a salvo a su familia.

Con la idea de convertirse en un organizador laboral, Ellsberg ganó una beca para la Universidad de Harvard y se graduó summa cum laude. Sirvió en la Infantería de Marina como un acto de desafío contra su pasado en la Ivy League, pero finalmente regresó a Harvard y obtuvo un doctorado en economía. En 1959, se convirtió en analista estratégico en Rand Corp., un grupo de expertos en política global con sede en Santa Mónica, California, y asesoró al Departamento de Defensa y la Casa Blanca sobre armas nucleares, planes de guerra nuclear y toma de decisiones en situaciones de crisis. Ellsberg pasó dos años a mediados de la década de 1960 con el Departamento de Estado en Vietnam, donde aprendió de primera mano cuán casualmente mentían los funcionarios militares y políticos y se convenció de que el conflicto era imposible de ganar, en parte a través de los tiroteos con los norvietnamitas a los que sobrevivió.

Alentado por un amigo cercano de Rand, el investigador Anthony J. Russo, Ellsberg había decidido en el otoño de 1969 que el gobierno de Nixon continuaría con las políticas de otros presidentes y que el estudio de McNamara necesitaba ser visto. Su vida pronto parecería un thriller de espionaje.

Ellsberg sacó algunos de los volúmenes clasificados y encuadernados de su caja fuerte en las oficinas de Rand, los colocó en su maletín y pasó junto a los guardias de seguridad y un letrero que decía "Los labios sueltos se hunden".