Vaya sorpresa: mujer pide un cenicero de $275 y en su lugar recibe una lata de atún

Bailey Cormier solo quería derrochar un poco de lujo en línea, pero lo que le enviaron fue más que sospechoso.

En un video de TikTok ahora viral, Cormier, residente del área de Nashville, contó su experiencia al pedir un cenicero Dolce & Gabbana al minorista de lujo Saks Fifth Avenue y recibir algo que la tomó por sorpresa: una lata de atún.

“Hola a todos, abrí una cuenta de TikTok solo para poder compartir lo que me acaba de pasar, porque estoy más perpleja y confundida que nunca en toda mi vida”, dice Cormier.

Cormier explicó que recibió un cupón de Saks por correo electrónico para obtener un porcentaje de descuento en un artículo en línea y decidió comprar un cenicero azul mediterráneo de Dolce & Gabbana, que se vende en el sitio web de Saks por $275.

“No necesito escuchar juicios. Eso es lo que quería. Entonces eso es lo que elegí. Es muy bonito. Debería haber sido muy bonito”, dice.

Después de que entregaron el pedido a Cormier, ella dice que abrió su paquete de la marca Saks, sacó una caja negra de D&G y quitó el envoltorio de celofán.

"Cuando lo abrí… esto es lo que encontré: una lata de atún blanco", dice Cormier. “No sé si alguien del almacén lo tomó, lo reemplazó y arregló el celofán con un secador de pelo. No lo sé, pero esta es la lata de atún más cara que he comprado”.

El video de Cormier ha obtenido más de 1.3 millones de visitas y los comentaristas se identificaron con su difícil situación y compartieron sus propias experiencias con estafas de devoluciones minoristas en línea.

“Saks me envió un perfume usado. Pagué $450. Supuestamente no aceptan perfume usado para devoluciones”, escribió un usuario de TikTok.

“Mi hija compró una bolsa de $500”, comentó otro. “Cuando ella (la recibió), la caja fue cortada cuidadosamente en un lugar diferente y se retiró la bolsa. Saks Mail es un objetivo para robos de alto nivel”.

Otros comentaristas utilizaron la situación sospechosa como una oportunidad para afinar sus estilos de comedia.

“El atún blanco ES el dolce & gabbana del mundo del atún”, escribió un usuario de TikTok.

“¡Lata que se puede abrir, vacíala, niña, tienes un cenicero!, comentó otro.

Por su parte, Saks Fifth Avenue dice que luego de una investigación sobre el pedido de Cormier, su equipo identificó que la lata de atún que le enviaron era una devolución fraudulenta.

“Nos tomamos muy en serio la experiencia de nuestros clientes. En toda la industria minorista, ha habido un aumento en el fraude en línea, particularmente relacionado con las devoluciones”, dijo un representante de Saks a TODAY.com.

“El lujo sigue siendo un objetivo debido a sus altos precios y, como tal, hemos implementado pasos más rigurosos en nuestro proceso de devolución, incluidas revisiones adicionales y una autenticación más sólida. Nuestros centros logísticos altamente automatizados gestionan millones de envíos cada año, pero no es aceptable que ni siquiera un pequeño número de nuestros clientes tenga esta experiencia”.

El representante también dice que el equipo de Saks trabajó con Cormier para enviar un pedido de reemplazo. "Pedimos disculpas por cualquier inconveniente, ya que esto no refleja la experiencia de compra de lujo por la que se conoce a Saks", añadió el representante.

"Al principio, cuando buscaba comprar algo tonto, me di cuenta de que sí vendían caviar y pensé: 'Tal vez se confundieron', pero esto no es caviar, es atún enlatado", comentó Cormier a TODAY.com, y agregó que pensó que podría haber sido un error inocente antes de que un amigo le diera la pista. “Ni siquiera se me ocurrió que podría haber sido un cliente el que lo había hecho hasta que uno de mis amigos dijo: 'He oído hablar de gente que hace esto con bolsas. Piden bolsas reales, se quedan con la real, la reemplazan por una falsa y luego obtienen un reembolso'”.

Y su amiga tenía razón: el fraude, específicamente relacionado con las devoluciones, está aumentando. Según una encuesta realizada por Appriss Retail y la Federación Nacional de Minoristas, los minoristas estimaron que el 13.7% de las devoluciones fueron fraudulentas en 2023. Eso equivale a unos $101,000 millones en latas de atún, productos falsificados y otros artículos que aparecen en los paquetes de los consumidores. Durante la temporada navideña, esa cifra aumentó al 16.5% ($24,500 millones).

“Llamé y el chico fue realmente amable, se llama Roger. No se lo dije por teléfono porque tenía miedo de que me colgara, así que simplemente dije que había recibido el paquete equivocado”, explica Cormier.

Agregó que Roger le pidió que le enviara fotografías del artículo equivocado. "Me dijo: 'Está bien, acabo de recibir tu correo electrónico', y luego se queda en silencio y él simplemente dice: 'Esto es extraño'. Yo dije: 'Sí, lo sé, Roger'".

Cormier dice que tuvo que hacer un pedido por separado mientras se solucionaba el desastre de la lata de atún, pero finalmente consiguió su cenicero, que mostró a los espectadores en un TikTok, junto con una tarjeta de regalo de Saks por valor de $100.

Después de esta extraña saga, uno pensaría que el cenicero sería la pieza central de la casa de Cormier, una historia para contar cuando se comparte un cigarrillo con los invitados, pero estaría equivocado.

“Ni siquiera lo uso para poner cenizas de cigarrillos. Es un plato de joyería”, dice. "Tengo mis joyas y otras cosas en mi mesa de noche".

Este artículo se publicó originalmente en Today.com. Para más información visite Today.com.