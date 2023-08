Oso ataca a niño que jugaba en el patio de su casa en Nueva York

NUEVA YORK -- Un oso atacó a un niño que jugaba en un bosque del condado de Westchester, en Nueva York y envió al menor al hospital, según los funcionarios.

El niño de 7 años estaba detrás de su casa en Hickory Kingdom Road en Bedford alrededor de las 11 a.m. del martes cuando se encontró con el oso en el patio trasero, dijo la policía. Un vecino le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que tomó una foto del oso después de escuchar un grito.

La policía de North Castle acudió al lugar y le dispararon al oso, matándolo después de que el animal se quedó en el patio.

El niño fue atendido por los servicios de emergencias médicas y trasladado al hospital, pero las heridas no se consideraron graves, según un comunicado de prensa.

"Nuestra preocupación era que [el oso] no retrocediera, por lo que en un momento sí avanzó", dijo el jefe de policía de North Castle, Peter Simonsen. "Cuando hay tantos seres humanos, un animal normalmente se retiraría y no lo hizo".

El Departamento de Protección Ambiental del estado llegó al lugar y se llevó el cadáver del oso para realizarle pruebas de rabia. Fueron necesarias cuatro personas para levantar al oso, un macho, y llevárselo.

El DEC y la policía de North Castle revisaron el área e informaron que no se encontraron otras amenazas inmediatas.

Los vecinos se sorprendieron al enterarse del ataque, incluso en lo que se considera una zona densamente boscosa.

"He vivido en esta zona durante 13 años y nunca he visto un oso. Así que no tomo precauciones", dijo Amy Wilbur. "Tal vez debería."

La policía dijo que ver un oso en el área alrededor de Bedford es raro, pero dado que hay muchos bosques en el área, el DEC recuerda a los residentes que no dejen comida para mascotas ni abran contenedores de basura cerca de las casas.

Las autoridades aconsejan a quienes se encuentren con un oso que retrocedan lentamente mientras levantan los brazos y gritan, en un esfuerzo por ahuyentarlo.