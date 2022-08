“No quería llevar sus mentiras”: testigo clave sobre R. Kelly

CHICAGO— Una mujer que afirma que R. Kelly abusó sexualmente de ella cientos de veces cuando era menor de edad testificó el viernes que hace varios años se angustió acerca de si cooperar con los investigadores federales que investigaban las denuncias de abuso infantil que involucraban al cantante, pero finalmente lo hizo porque no quería “llevar sus mentiras”.

Horas antes de que los miembros del jurado vieran por primera vez videos sexualmente explícitos en el núcleo del intento de la fiscalía de probar que Kelly produjo pornografía infantil y manipuló con éxito su juicio por pornografía infantil en 2008, la mujer, quien ahora tiene 37 años y se hace llamar “Jane” durante el juicio actual, admitió que incluso después de que comenzó a cooperar, mintió cuando les dijo a los agentes que no estaba segura de si Kelly había abusado de menores además de ella. Ella dijo que mintió porque no quería meter a otros en problemas.

Jane testificó durante más de cuatro horas el jueves y dijo que eran ella y Kelly en una cinta de video que fue el foco del juicio de 2008, en el que fue absuelto. También afirmó que Kelly abusó sexualmente de ella cientos de veces desde finales de la década de 1990 antes de que cumpliera 18 años. Kelly, de 55 años, tenía alrededor de 30 años en ese momento.

Mientras la interrogaba el viernes, la abogada principal de Kelly, Jennifer Bonjean, trató de presentar al cantante de R&B bajo una luz más favorable después de que Jane testificara el día anterior sobre cómo Kelly la persiguió sexualmente cuando tenía alrededor de 14 años.

Kelly ha sido perseguido durante décadas por acusaciones sobre su comportamiento sexual. El escrutinio se intensificó durante la era #MeToo y luego del lanzamiento en 2019 de la serie documental de televisión Lifetime “Surviving R. Kelly”.

Al ser interrogada, Jane indicó que su relación con Kelly duró 12 años y continuó durante dos años después de su juicio en 2008, hasta que cumplió 26. Bonjean preguntó si “después de que terminaron, se preocuparon por él y él se preocupó por ti”, Jane dijo que eso era cierto.

Cuando salía “Surviving R. Kelly”, Jane comentó que estaba preocupada por Kelly y se acercó a él. En un mensaje de texto para él, ella escribió: “Te amo. No dejes que el diablo gane”.

Ella dijo que intentó contactarlo repetidamente en 2019 para pedirle consejo mientras pensaba si hablar con las autoridades sobre Kelly por primera vez. Ella le dijo al jurado: “Me sentí lo suficientemente cómoda como para acercarme a él porque tenía miedo”.

Ella decidió poco después hablar con los investigadores.

“Ya no quería cargar con sus mentiras”, expresó.

Kelly, que niega haber actuado mal, recibió una sentencia de 30 años de prisión por parte de un juez federal en Nueva York a principios de este año por una condena de 2021 por usar su fama para abusar sexualmente de los fans. Mientras dure el juicio actual, estará recluido en una cárcel federal en Chicago, su ciudad natal.

Los fiscales argumentaron que Kelly intimidó y pagó a la niña, Jane, para asegurarse de que no testificara en el juicio de 2008 para identificarse a sí misma y a Kelly en el video crítico, que el gobierno dice que Kelly hizo en una habitación con el tema de una cabaña de troncos en su residencia en el norte de Chicago alrededor de 2000. Jane testificó el jueves que ella era la niña, entonces de 14 años, en el video y que Kelly era el hombre en el video.

Fue uno de los tres extractos de videos que presentaron los fiscales como parte de la evidencia en los que, según alegaron, mostraban a Kelly abusando sexualmente de una menor de edad, Jane. Antes de que los videos se reprodujeran en los monitores frente a la silla de cada miembro del jurado, los funcionarios de la corte instalaron pantallas altas y opacas alrededor del jurado que impedían que los periodistas y espectadores vieran los videos y las reacciones de los miembros del jurado ante ellos.

Sin embargo, el sonido se escuchó en toda la sala del tribunal y, en un video, se escucha a la niña llamar repetidamente al hombre “papá”. En un momento, ella pregunta: “Papá, ¿todavía me amas?” También se escucha al hombre dándole instrucciones sexualmente explícitas.

Anteriormente, los fiscales sugirieron que cualquier visualización de los videos por parte del público podría infringir las leyes de pornografía infantil, y le pidieron al juez Harry Leinenweber que enviara a los reporteros y espectadores fuera de la sala del tribunal mientras los miembros del jurado los observaban. El juez rechazó la solicitud.

Después de la absolución en el juicio de 2008, algunos miembros del jurado comentaron que no tenían más remedio que absolver a Kelly porque la niña, que para entonces ya era adulta, no testificó. En el estrado el jueves, Jane admitió que le mintió a un gran jurado en 2002 cuando dijo que no era ella la que aparecía en el video.

Jane ha testificado que conoció a Kelly a través de una tía que trabajaba con él y que le pidió a Kelly que fuera su padrino cuando tenía 13 años. Le dijo al jurado que tenía 15 años cuando tuvieron relaciones sexuales por primera vez.

Kelly, quien salió de la pobreza en el lado sur de Chicago para convertirse en un cantante, compositor y productor estrella, sabía que una condena en 2008 terminaría efectivamente con su vida tal como la conocía, por lo que los fiscales dicen que conspiró para arreglar ese juicio.