Comida gratis y viajes a bajo precio: aprovecha estas ofertas en el día bisiesto 2024

El Día bisiesto puede que no sea un día festivo oficial, pero merece la pena destacarlo.

Este jueves 29 de febrero, restaurantes y negocios de todo el país celebrarán este Día Bisiesto tanto para quienes nacen en esta fecha como con los clientes habituales con unos super descuentos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Tanto si quiere ahorrar en su próxima comida como en sus próximas vacaciones, no querrá pasar por alto las siguientes ofertas.

Comida

Anthony’s

Si cumples años un día bisiesto, puedes conseguir un 20% de descuento en la comida de cumpleaños en Anthony's Coal Fired Pizza & Wings el 29 de febrero. Válido sólo para cenar y los huéspedes deben mostrar una identificación para recibir el descuento máximo de $20.

BJ’s Restaurant & Brewhouse

El postre estrella de BJ's Restaurant & Brewhouse, los Pizookies, cuesta sólo $2.29 solo por hoy con una compra mínima de $10.

BurgerFi

La cadena de hamburguesas BurgerFi ofrecerá a los que cumplan en el día bisiesto un 20% de descuento en toda su compra.

Burger King

El 29 de febrero, los miembros del programa de recompensas Royal Perks de Burger King pueden obtener cuatro veces más puntos (también conocidos como Coronas) en hasta tres pedidos realizados en línea o a través de la aplicación. La oferta es válida en los restaurantes Burger King participantes.

Chuck E. Cheese

Los niños que midan menos de 52 pulgadas y visiten centros de diversión con Chuck E. Cheese Trampoline Zones pueden conseguir pases gratuitos para saltar todo el día y divertirse al máximo.

Chipotle

No te preocupes por el guacamole extra. Los miembros de Chipotle rewards tendrán guacamole gratis este 29 de febrero cuando hagan un pedido en la app o en la página web de la cadena y usen el código EXTRA24.

Dog Haus

Los usuarios de la aplicación y del programa de fidelización de Dog Haus pueden obtener cuatro veces más puntos en cada compra el 29 de febrero.

Duck Donuts

Consigue una dona con azúcar y canela y un café caliente mediano o un combinado de café frío por sólo $2.29 el 29 de febrero.

Hardee’s

Los clientes de Hardee's pueden obtener un 29% de descuento en su pedido a través de la app o por Internet el 29 de febrero. Debes hacer una compra mínima de $1 (antes de impuestos, tasas, etc.) y el descuento máximo esde $29. La oferta está limitada a una por usuario registrado y por pedido. Está disponible en los restaurantes participantes. No se puede combinar con otras ofertas y no está disponible en el restaurante ni con terceros proveedores/socios de entrega.

Hickory Tavern

Compra una tarjeta regalo de $50 por $29 en Hickory Tavern este 29 de febrero. Sólo en la tienda.

Hungry Howie’s

Entre el 26 y el 29 de febrero, los clientes de Hungry Howie's pueden comprar una pizza grande por 0.29 con la compra de otra en los pedidos para llevar.

Insomnia Cookies

Entre el 26 de febrero y el 3 de marzo, los clientes de Insomnia Cookies pueden comprar una galleta clásica gratis al llevar cualquier paquete de seis o una docena de galletas.

Si cumples años un día bisiesto, el 29 de febrero recibirás seis galletas clásicas gratis en la tienda presentando tu identificación.

Jeremiah’s Italian Ice

Los miembros de Jeremiah's Italian Ice pueden pedir Gelati y Helados pequeños por sólo $0.96 el 29 de febrero en todos los locales.

Krispy Kreme

Los clientes de Krispy Kreme pueden obtener una docena glaseada original por sólo $2.29 con la compra de una docena a precio normal sólo durante este día.

Si cumples años este día bisiesto, también puedes obtener una docena glaseada original gratis (sin necesidad de compra) presentando un documento de identidad.

Krystal

Los clientes de Krystal que realicen cualquier compra online el 29 de febrero utilizando el código LEAPDAY recibirán un Krystal gratis.

La Madeleine

El 29 de febrero, los clientes de La Madeleine podrán beneficiarse de una oferta BOGO () para las galletas de avena, pasas y chocolate de la panadería.

Legal Sea Foods

Obtenga 2 langostas por $29 el 29 de febrero. Además, inscríbase en Legal Net Rewards el 29 de febrero y reciba 229 puntos de bonificación por valor de más de $10 en recompensas.

Long John Silver’s

Long John Silver's tiene una oferta válida entre el 26 y el 29 de febrero. Estará disponible únicamente en línea y ofrece a los clientes un trozo de pescado o pollo gratis con un pedido de $5 o más.

Marco’s Pizza

Entre el 26 de febrero y el 3 de marzo, los clientes de Marco's Pizza pueden obtener un 29% de descuento en todas las pizzas a precio de menú en los locales participantes utilizando el código LEAP29 al hacer el pedido online y en la app.

Milk Bar

Los que cumplen el día bisiesto pueden adquirir gratis una tarta de cumpleaños de tamaño normal en la tienda el 29 de febrero. Para canjearlo hay que presentar un documento de identidad.

McDonald's

Consulta la aplicación para ver la oferta de hamburguesa doble con queso en los establecimientos participantes el 29 de febrero.

Noodles & Company

Los miembros de Noodles & Company obtendrán un 29% de descuento en pedidos de $29 o más hoy.

Papa Murphy’s

En honor al Día Bisiesto, Papa Murphy's ofrece a sus clientes un 29% de descuento con una compra online de $20 utilizando el código LEAP24 el 29 de febrero.

Perdue Farms

Cuando gastes $99 o más en el sitio web de Perdue Farms el 29 de febrero podrás obtener un 29% de descuento en tu pedido. La oferta es válida hasta el 29 de febrero usando el código LEAP29.

Pincho

Los clientes de Pincho pueden obtener un pedido gratuito de papas fritas con la compra de cualquier hamburguesa.

Potbelly

Los miembros de Potbelly Perks pueden llevarse una galleta gratis con la compra de un plato principal este 29 de febrero en los restaurantes o en la aplicación o página web de Potbelly.

Shipley Do-Nuts

Los miembros del programa de fidelidad Shipley Do-Nuts obtendrán 500 puntos extra al realizar un pedido el 29 de febrero.

Starbucks

Algunas cuentas seleccionadas tendrán una oferta BOGO (Compra Uno, Lleva Uno) en el Año Bisiesto: bebida artesanal gratis al comprar una, llleva otra bebida artesanal por $3. Las ofertas son válidas hasta el 3 de marzo de 2024.

Taco Bell

Los miembros de Taco Bell Rewards pueden obtener un Crunchwrap por $2.29 el 29 de febrero al ordenar a través de la aplicación.

The Habit Burger Grill

Llévate un batido gratis con cualquier compra superior a 2 € en Habit Burger Grill al hacer tu pedido online o en la app con el código promocional SHAKE24.

Taziki’s Mediterranean Café

Si cumples años en el día bisiesto, puedes llevarte un postre gratis (un paquete de galletas, un trozo de baklava o un trozo de tarta de queso baklava) cenando en Taziki's el 29 de febrero.

The Greene Turtle

The Greene Turtle ofrece alitas (de cualquier sabor) a 0.29 y pintas nacionales a $2.29 durante todo el día del 29 de febrero mientras los clientes cenen en determinados locales. La oferta no se puede combinar con otras y hay un límite de 20 alitas por cliente.

Tiff’s Treats

Si naciste el 29 de febrero y vives en una zona de entrega de Tiff's Treats, puedes participar para tener la oportunidad de ser seleccionado al azar para una tarjeta regalo del servicio de entrega de galletas.

Tiff's Treats también ofrecerá una oferta de compra de una docena doble gratis para pedidos en línea y en el sitio web en las zonas de entrega para todos los clientes utilizando el código LEAPDAY.

Yogurtland

Los miembros de Yogurtland pueden obtener el triple de puntos al realizar cualquier compra de comida o bebida en la tienda o por Internet el 29 de febrero. La oferta excluye pedidos de entrega a terceros, tarjetas regalo y compras de productos.

Wendy’s

Wendy's ofrecerá Cinnabon Pull-Aparts gratis el 29 de febrero, durante el horario de desayuno. Para conseguirlo, puedes hacer tu pedido en el restaurante, online o en la app de Wendy's. Los clientes están limitados a una oferta por transacción en el drive-thru o en el restaurante y no pueden aprovechar la oferta a través de aplicaciones de terceros.

Wings and Rings

El día bisiesto, los clientes de Wings and Rings pueden llevarse cinco alitas gratis con la compra de 10 alitas. La oferta está disponible para pedidos en la tienda y para llevar en los locales participantes y está limitada a dos pedidos por cliente.

Zaxby’s

El 29 de febrero, los miembros de Zaxby's que gasten $5 o más en los establecimientos participantes recibirán un pastel de embudo gratis. Los clientes pueden canjear la oferta en línea o en la aplicación del restaurante hasta agotar existencias.

Viajes

Circle K

Durante un periodo de tres horas, el jueves 29 de febrero, los residentes de California podrán obtener un descuento de $0.40 por galón de combustible de 4 p.m. a 7 p.m. E.T, en determinados establecimientos Circle K.

Great Wolf Lodge

Great Wolf Lodge ofrece una oferta de un solo día. Reserve una estancia por $29 por persona y noche para grupos de 3 o más personas. La oferta es válida para suites estándar en estancias del 29 de febrero al 13 de junio.

Debe reservar el 29 de febrero con el código LEAP.

Play

La aerolínea islandesa PLAY ha anunciado una oferta de $99 en vuelos a Islandia y $129 a París, Copenhague, Ámsterdam, Londres, Berlín y Dublín.

La oferta del Día Bisiesto de PLAY incluye el paquete básico de la aerolínea, una opción de viaje económica con un pequeño artículo personal incluido en la tarifa con descuento. La oferta estará vigente desde hoy hasta el 1 de marzo de 2024, a las 11:59 p.m. E.T.

Staples

Si planeas hacer algún viaje internacional, vas a necesitar un pasaporte. Por suerte, Staples ofrece fotos de pasaporte gratuitas a 29,000 personas.

Para canjear la oferta, tendrás que unirte al programa Easy Rewards de Staples y descargar la aplicación. Inicia sesión el 29 de febrero para ver la oferta de la foto de pasaporte gratuita directamente en la aplicación. Además, también puedes ganar 29 veces más puntos si gastas $29 o más en la tienda o por Internet.

Entretenimiento

Build a Bear Workshop

Cualquier persona de cualquier edad que celebre su cumpleaños el Día Bisiesto puede conseguir un osito de cumpleaños por el precio especial de $4.

The Strat Hotel

Si cumples años el Día Bisiesto, el Hotel Strat de Las Vegas te ofrece un SkyJump gratuito el 29 de febrero. Además, todos los SkyJumpers del Día Bisiesto recibirán un shot gratis de liquid courage al 108 DRINKS.